Спорт

RT на русскомRT на русскомПесков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Кремль заявил об озабоченности из-за угрозы новых санкций из-за допинга

РБК04:57

«Давайте сохраним трезвость оценок». Кремль высказался по ситуации вокруг РУСАДА

Sportbox.RU04:52

Песков заявил о максимальной открытости РФ для сотрудничества с ВАДА

ФАН04:00

В Кремле отреагировали на предложения о новых санкциях в отношении российского спорта

Спорт день за днем04:29

Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

RT на русском04:19

Песков: Кремль призывает сохранять трезвые оценки по ситуации с РУСАДА

РИА Новости04:04

Кремль озабочен рекомендациями комитета WADA

Коммерсантъ04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Политика

Кремль предупредил о нехватке времени на работу с Украиной по газу

Кремль предупредил о нехватке времени при подготовке к заключению контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».
Lenta.ru 04:30
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Происшествия

Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть

"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
ТАСС 03:37
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина показала нового возлюбленного

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
RuNews24.ru 03:32
Здоровье

Скворцова предупредила о подъеме заболеваемости гриппом в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в России с декабря ожидается подъем заболеваемости гриппом, пик придется на январь и начало февраля.
Политика Сегодня 03:11
Общество

Минюст признал решение ЕСПЧ о выплате компенсации семье Магнитского

Россию признали виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека и обязали выплатить заявителям €34 000 компенсации морального вреда.
Право.ру 05:15
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
РИА Новости вчера в 20:55
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Общество

Приезд Путина в Петербург отразится на автомобилистах

Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки пробудет в городе на Неве всю среду, 27 ноября, у него намечена обширная программа, из-за чего часть дорог в городе будут временно перекрыты для движения.
REGNUM 02:45
Армия и оружие

Россия модернизирует для ОАЭ комплексы «Панцирь»

ТАСС 01:02
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

Интерфакс 04:30
Происшествия

В Иркутской области девять детей пострадали в ДТП

РИА Новости 05:26
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 25 ноября в 15:00
Политика

Дональда Трампа пригласили на слушания по его импичменту

Дональда Трампа пригласили на слушания по его импичменту 4 декабря.
Деловое.ТВ 03:37
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 04:58
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене.
Woman.ru вчера в 10:01
Футбол

«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Невские Новости вчера в 23:51
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморского края

Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
ТАСС вчера в 19:41
Футбол

Локомотив — Байер 0:2

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.
News.ru вчера в 14:46
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
Московский Комсомолец вчера в 15:51
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное