Политика

Евразия DailyЕвразия DailyПесков про отношения России и США: Поводов для «медового месяца» нет

1 фото
Отношения России и США никогда не были близкими, повода для оптимизма нет и сейчас. Об этом сегодня, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Авторадио».
Читать в источнике
Комментировать
Происшествия

Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве

Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА "Кареліпfоrм".
Известия 08:00
9
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

RT на русском 07:56
1,2K
Авто

Была рассекречена моторная линейка Hyundai Tucson нового поколения

Появилась информация о моторной линейке нового поколения Hyundai Tucson.
Vevby.ru 06:32
Армия и оружие

США запускают производство оружия советского образца

Национальная служба новостей 15 июля в 06:50
19
Гаджеты

Представлена кинокамера Blackmagic URSA Mini Pro

Megaobzor.com 04:54
Наука

Самое тонкое оптическое зеркало в мире создали в Германии

Немецкие физики создали новый зеркальный метаматериал, в котором атомы расположены в двумерном массиве оптической решетки, образованной лазерными лучами.
МТВ онлайн 07:48
11
Биатлон

Биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру

Газета.Ru 05:41
2
Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
151
Общество

Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым

Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
27
Политика

Ветераны просят уволить Собчак с «Первого канала»

Российские ветераны потребовали уволить журналистку Ксению Собчак с «Первого канала».
URA.Ru 05:27
Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
2
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
196
Общество

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии

В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
195
Общество

Чешский друг Сафронова опроверг связь со спецслужбами

Прага, 17 июля 2020, 14:31 — REGNUM Знакомый экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, чешский журналист Мартин Лариш опроверг какие-либо связи со специальными службами своей страны.
REGNUM 07:31
43
Наука

Генетическая модель предскажет массовую гибель кораллов

В последние десятилетия на фоне климатических изменений массовое обесцвечивание коралловых рифов происходит все чаще: например, Большой Барьерный риф только за последние пять лет пережил три таких эпизода.
N+1 07:03
Автоспорт

Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 16-е время (+2,289).
Газета.Ru 06:53
3
Здоровье

7 пациентов умерли от коронавируса в Нижегородской области

Стало известно о еще 216 заражениях коронавирусом в Нижегородской области. Общее число заболевших достигло отметки в 21200 человек.
Открытый Нижний 03:40
13
Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
60
Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
1,4K
Происшествия

Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании

Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
РИА Новости 07:28
1
Политика

Жириновский назвал издевательством условия содержания Фургала в СИЗО: «Это порождает новые сомнения»

В деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала постоянно возникают новые вопросы. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
БИЗНЕС Online 07:40
1
Общество

В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки

В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
18
Политика

Под Радой «сожгли мову», начались стычки протестующих с полицией

Rusvesna.su 05:05
Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Стриминговый сервис отобрал 10 самых популярных фильмов Фото: кадр из фильма «Птичий короб»
Комсомольская правда 04:41
16
Футбол

Головин представил домашнюю форму «Монако» на следующий сезон

«Монако» презентовал домашнюю игровую форму на сезон-2020/21.
Metaratings 05:28
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Evo-rus.com 03:27
241
Политика

Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство

75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
RT на русском 07:11
1
Общество

Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке

Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
66
Религия

В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек

В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
АиФ Урал 03:08
260
Экономика

Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%

Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.
РБК 03:45
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное