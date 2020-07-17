Политика
Евразия DailyПесков про отношения России и США: Поводов для «медового месяца» нет
Отношения России и США никогда не были близкими, повода для оптимизма нет и сейчас. Об этом сегодня, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Авторадио».
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Происшествия
Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве
Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА "Кареліпfоrм".
Известия 08:00
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
RT на русском 07:56
Авто
Была рассекречена моторная линейка Hyundai Tucson нового поколения
Появилась информация о моторной линейке нового поколения Hyundai Tucson.
Vevby.ru 06:32
Армия и оружие
США запускают производство оружия советского образца
Национальная служба новостей 15 июля в 06:50
Гаджеты
Представлена кинокамера Blackmagic URSA Mini Pro
Megaobzor.com 04:54
Наука
Самое тонкое оптическое зеркало в мире создали в Германии
Немецкие физики создали новый зеркальный метаматериал, в котором атомы расположены в двумерном массиве оптической решетки, образованной лазерными лучами.
МТВ онлайн 07:48
Биатлон
Биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру
Газета.Ru 05:41
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Общество
Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
Политика
Ветераны просят уволить Собчак с «Первого канала»
Российские ветераны потребовали уволить журналистку Ксению Собчак с «Первого канала».
URA.Ru 05:27
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Общество
Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии
В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
Общество
Чешский друг Сафронова опроверг связь со спецслужбами
Прага, 17 июля 2020, 14:31 — REGNUM Знакомый экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, чешский журналист Мартин Лариш опроверг какие-либо связи со специальными службами своей страны.
REGNUM 07:31
Наука
Генетическая модель предскажет массовую гибель кораллов
В последние десятилетия на фоне климатических изменений массовое обесцвечивание коралловых рифов происходит все чаще: например, Большой Барьерный риф только за последние пять лет пережил три таких эпизода.
N+1 07:03
Автоспорт
Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 16-е время (+2,289).
Газета.Ru 06:53
Здоровье
7 пациентов умерли от коронавируса в Нижегородской области
Стало известно о еще 216 заражениях коронавирусом в Нижегородской области. Общее число заболевших достигло отметки в 21200 человек.
Открытый Нижний 03:40
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Происшествия
Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании
Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
РИА Новости 07:28
Политика
Жириновский назвал издевательством условия содержания Фургала в СИЗО: «Это порождает новые сомнения»
В деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала постоянно возникают новые вопросы. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
БИЗНЕС Online 07:40
Общество
В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки
В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис отобрал 10 самых популярных фильмов Фото: кадр из фильма «Птичий короб»
Комсомольская правда 04:41
Футбол
Головин представил домашнюю форму «Монако» на следующий сезон
«Монако» презентовал домашнюю игровую форму на сезон-2020/21.
Metaratings 05:28
Политика
Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство
75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
RT на русском 07:11
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Религия
В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек
В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
АиФ Урал 03:08
Экономика
Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%
Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.
РБК 03:45