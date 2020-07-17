Отношения России и США никогда не были близкими, повода для оптимизма нет и сейчас. Об этом сегодня, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Авторадио».

Песков про отношения России и США: Поводов для «медового месяца» нет

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