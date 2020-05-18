Коронавирус
Вести.RuПесков продолжает лечение от коронавируса
"Пока лечусь", – ответил Песков на вопрос о самочувствии. Пресс-секретарь президента РФ поблагодарил за заботу о его здоровье. О болезни Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки стало известно 12 мая.
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Путешествия
Турция откроет границы для иностранных туристов в июне
Мехмет Нури Эрсой заявил, что прием иностранных туристов может начаться с середины мая.
МИР 24 16 мая в 16:30
Наука
Тесты на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Эксперимент с хомяками, проведенный исследователями из Университета Гонконга, показал, что защитные маски, применяемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, являются эффективным средством, действительно помогающим снизить число зараженных.
Planet Today 02:18
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Авто
Обновленный седан Volkswagen Phideon раскрыт до премьеры
В руки китайского издания Autohome попали снимки обновленного седана Volkswagen Phideon.
Тарантас Ньюс 16 мая в 16:03
Общество
Куйвашев провел переговоры об открытии торговых центров
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров.
Политсовет 03:51
Происшествия
В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку
В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 20:12
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Политика
Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма
Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 06:07
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена.
РИА Новости 16 мая в 20:00
Политика
Назван лучший президент в истории Украины
Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.
Lenta.ru 05:04
Хоккей
Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ
Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона.
Piter.tv 06:17
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель.
News.ru 05:58
Армия и оружие
Во все тяжкие: политолог о борьбе США против «Северного потока – 2»
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 04:43
Хоккей
Сухачев готов составить конкуренцию Метсоле
Голкипер «Салавата Юлаева» Владислав Сухачев поделился эмоциями после обмена в уфимский клуб из «Трактора».
Спорт-Экспресс 06:14
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса умерли 11 человек
В Саратовской области под медицинским наблюдением остаются 4134 человека, прибывших из-за рубежа и неблагополучных по коронавирусу, 7,5 тысячи сняты с учёта.
Регион 64 05:34
Общество
Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Шоу-бизнес
Анна Семенович поделилась архивным снимком в купальнике
Певица и актриса Анна Семенович поделилась с подписчиками архивной фотографией в купальнике.
Вечерняя Москва вчера в 20:23
Музыка
Телезрители Великобритании назвали величайшую песню «Евровидения»
По итогам голосования лучшей в истории конкурса стала песня Waterloo группы ABBA, исполненная в 1974 году на Евровидении, прошедшем в английском городе Брайтон.
Аргументы и Факты 06:26
Армия и оружие
Индийский генерал заявил, что ВВС страны отказываются от приобретения F-21 американского производства
Из Индии приходят сообщения о том, что командование ВВС страны решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Военное обозрение вчера в 03:00