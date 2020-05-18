Коронавирус
Вести.RuПесков продолжает лечение от коронавируса
"Пока лечусь", – ответил Песков на вопрос о самочувствии. Пресс-секретарь президента РФ поблагодарил за заботу о его здоровье. О болезни Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки стало известно 12 мая.
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Общество
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов
Екатеринбург, 18 мая 2020, 14:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита.
REGNUM 07:55
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
Жителя Читы похитили и 10 дней пытали из-за разбитой машины
Полицейские Читы задержали двух местных жителей, которые похитили и пытали сотрудника станции техобслуживания.
Российская газета 02:39
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Происшествия
В Белгороде скончался 11-й пациент с подтверждённым коронавирусом
Белгород, 18 мая 2020, 14:28 — REGNUM Одиннадцатый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за минувшие сутки.
REGNUM 07:28
Музыка
Британские зрители определили величайшую песню «Евровидения»
Британские зрители, путем голосования, выбрали величайшую песню музыкального конкурса «Евровидение» за всю его историю.
Культуромания 07:32
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Общество
До конца мая россияне смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
НТВ вчера в 10:25
Общество
Роспотребнадзор: в России остановлен рост коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России остановлен рост коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
FlashNord вчера в 09:37
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
В 2020 году на работы по благоустройству планировалось потратить 119 миллиардов рублей, что позволило бы благоустроить более 40 улиц, набережных, более 180 парковых территорий.
Вести Подмосковья 00:49
Общество
Всемирный русский собор потребовал расследовать причины пандемии коронавируса
Правозащитный центр Всемирного русского народного собора попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру расследовать причины начала пандемии коронавируса.
Телеканал RTVI 07:42
Авто
Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4
Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4.
Автоновости дня 04:43
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Космос
Фото дня: пара галактик исполняет вальс
3DNews 02:08
Армия и оружие
Немецкий депутат призвал убрать американское ядерное оружие из Европы
Депутат Бундестага Юрген Триттин призвал убрать американское ядерное оружие с материка, чтобы уменьшить вероятность вооруженного противостояния с участием десятков стран.
Политическая Экспертиза 07:36
Здоровье
На Кубани проверят выплаты надбавок медикам
Краснодар, 18 мая 2020, 15:06 — REGNUM Досконально проверять факт всех выплат медикам за работу с коронавирусной инфекцией поручил проверить губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба 18 мая.
REGNUM 08:06
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Происшествия
В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19
Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:19
Происшествия
В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки
В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
Наука
Ученые раскрыли секрет куполов итальянских соборов
Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре был построен в XV веке итальянским архитектором эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески.
РИА Новости 06:14
Экономика
Роберт Кийосаки: «Экономика умирает. Биткоин подорожает до $75 000»
В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.
РБК 05:12
Происшествия
В Ульяновске будут судить экс-директора департамента лесного хозяйства за 90 миллионов рублей ущерба гослесфонду
Прокурор Ленинского района Ульяновска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего директора департамента лесного хозяйства регионального министерства природы и цикличной экономики.
Ульяновск онлайн 07:23
Общество
Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов по долгам
Ибо с 1 июня в закон "Об исполнительном производстве" вступают в силу новые поправки, которые призваны защитить от принудительного списания с клиентских счетов доходы граждан, не подлежащих взысканию - социальные пособия от государства и ряд других выплат.
Российская газета 04:10
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru вчера в 09:00