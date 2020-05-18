Коронавирус

Вести.RuВести.RuПесков продолжает лечение от коронавируса

"Пока лечусь", – ответил Песков на вопрос о самочувствии. Пресс-секретарь президента РФ поблагодарил за заботу о его здоровье. О болезни Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки стало известно 12 мая.
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Песков сообщил о своем самочувствии

РБК06:15

Песков сообщил о продолжении лечения от COVID-19

Известия04:31

Песков рассказал о своем самочувствии

Российская газета05:04

Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о лечении

Lenta.ru04:40

Дмитрий Песков рассказал о своем состоянии

ТАСС04:32

Песков продолжает лечение от коронавируса

Вести.Ru05:17

Дмитрий Песков рассказал о состоянии своего здоровья

Комсомольская правда04:54
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Общество

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Коммерсантъ 07:23
3
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
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Общество

На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов

Екатеринбург, 18 мая 2020, 14:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита.
REGNUM 07:55
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Происшествия

Жителя Читы похитили и 10 дней пытали из-за разбитой машины

Полицейские Читы задержали двух местных жителей, которые похитили и пытали сотрудника станции техобслуживания.
Российская газета 02:39
8
Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
4
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
1
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Происшествия

В Белгороде скончался 11-й пациент с подтверждённым коронавирусом

Белгород, 18 мая 2020, 14:28 — REGNUM Одиннадцатый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за минувшие сутки.
REGNUM 07:28
3
Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
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Музыка

Британские зрители определили величайшую песню «Евровидения»

Британские зрители, путем голосования, выбрали величайшую песню музыкального конкурса «Евровидение» за всю его историю.
Культуромания 07:32
9
Политика

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
34
Общество

До конца мая россияне смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
НТВ вчера в 10:25
235
Общество

Роспотребнадзор: в России остановлен рост коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России остановлен рост коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
FlashNord вчера в 09:37
3,4K
Общество

В Москве приостановили работы по благоустройству

В 2020 году на работы по благоустройству планировалось потратить 119 миллиардов рублей, что позволило бы благоустроить более 40 улиц, набережных, более 180 парковых территорий.
Вести Подмосковья 00:49
249
Общество

Всемирный русский собор потребовал расследовать причины пандемии коронавируса

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру расследовать причины начала пандемии коронавируса.
Телеканал RTVI 07:42
1
Авто

Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4

Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4.
Автоновости дня 04:43
9
Общество

В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции

В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
2
Космос

Фото дня: пара галактик исполняет вальс

3DNews 02:08
Армия и оружие

Немецкий депутат призвал убрать американское ядерное оружие из Европы

Депутат Бундестага Юрген Триттин призвал убрать американское ядерное оружие с материка, чтобы уменьшить вероятность вооруженного противостояния с участием десятков стран.
Политическая Экспертиза 07:36
5
Здоровье

На Кубани проверят выплаты надбавок медикам

Краснодар, 18 мая 2020, 15:06 — REGNUM Досконально проверять факт всех выплат медикам за работу с коронавирусной инфекцией поручил проверить губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба 18 мая.
REGNUM 08:06
Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
5
Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
68
Происшествия

В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19

Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:19
3
Происшествия

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
55
Наука

Ученые раскрыли секрет куполов итальянских соборов

Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре был построен в XV веке итальянским архитектором эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески.
РИА Новости 06:14
Экономика

Роберт Кийосаки: «Экономика умирает. Биткоин подорожает до $75 000»

В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.
РБК 05:12
1
Происшествия

В Ульяновске будут судить экс-директора департамента лесного хозяйства за 90 миллионов рублей ущерба гослесфонду

Прокурор Ленинского района Ульяновска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего директора департамента лесного хозяйства регионального министерства природы и цикличной экономики.
Ульяновск онлайн 07:23
Общество

Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов по долгам

Ибо с 1 июня в закон "Об исполнительном производстве" вступают в силу новые поправки, которые призваны защитить от принудительного списания с клиентских счетов доходы граждан, не подлежащих взысканию - социальные пособия от государства и ряд других выплат.
Российская газета 04:10
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»

Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru вчера в 09:00
19
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