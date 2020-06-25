Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже проголосовал по поправкам к Конституции - через интернет. Система электронного голосования проста и удобна, похвалил он.

Песков проголосовал по поправкам к Конституции

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