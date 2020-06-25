Политика
Российская газетаПесков проголосовал по поправкам к Конституции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже проголосовал по поправкам к Конституции - через интернет. Система электронного голосования проста и удобна, похвалил он.
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Гаджеты
AMD хотела за 6 лет улучшить энергоэффективность CPU в 25 раз, а вышло в 32 раза
AMD заявила, что фактически показатель энергоэффективности оказался в 31,7 раза выше, чем у процессора 2014 года Kaveri FX-7600P.
3DNews 09:58
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17
Авто
Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок автомобилей
Деловое.ТВ 09:41
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
РИА Новости 12:15
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от переговоров с представителями Сербии в США.
Деловое.ТВ 05:29
Общество
В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу
Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12:32
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru вчера в 06:58
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Общество
В Башкирии на день запретят продажу алкоголя
Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru 05:19
Общество
Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит
Требования к работе в детских садах персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее очень серьезные, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:30
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Быкову изменили меру пресечения
Постановлением Первомайского райсуда изменена мера пресечения бывшему главе Кирова Владимиру Быкову, сообщает "ТАСС" со ссылкой на адвоката обвиняемого и источники в суде.
Московский Комсомолец Киров 10:20
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
Авто
Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали
Изображения салона и технические характеристики нового Carnival компания Kia пока не опубликовала.
Тарантас Ньюс вчера в 02:40
Происшествия
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
Общество
В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе
С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра.
Известия 13:26
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
На параде Победы в Севастополе не было представляющих опасность для зрителей инцидентов.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:26
Футбол
Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА
CT news вчера в 13:11
Общество
В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей
В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
Общество
В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов
Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54