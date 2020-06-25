Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПесков дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ отметил скорость и удобство электронного способа голосования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что проголосовал по поправкам в Конституцию РФ во время поездки на работу. Об этом он заявил на брифинге с журналистами.
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Песков проголосовал по поправкам в Конституцию онлайн

РБК07:11

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по Конституции

RT на русском06:25

Песков в машине проголосовал по поправкам к Конституции

Lenta.ru06:07

Песков допустил, что Путин проголосует по поправкам к конституции онлайн

Life.ru06:39

В Кремле рассказали, когда Путин проголосует по поправкам в Конституцию

Газета.Ru06:32

Песков проголосовал по поправкам в Конституцию

РИА Новости06:15

Песков: Путин может принять участие в голосовании по поправкам 1 июля или раньше

ТАСС06:08
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Авто

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Здоровье

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, несмотря на улучшение в Европе, на следующей неделе число случаев может превысить 10 миллионов.
РИА Новости 11:34
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Общество

Собянин оценил сроки возобновления фестивалей в Москве

Вопрос возобновления фестивалей и массовых мероприятий в столице будет решаться не раньше июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:47
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Политика

Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали

Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к Конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
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Армия и оружие

В США заявили о перехвате российских Ил-38 возле Аляски

Piter.tv 10:11
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Авто

Автомобили с пробегом подешевели в России

Как рассказал Autonews.ru директор компании Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
Автоновости дня 05:30
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Политика

США расширили санкции против Ирана

Соединённые Штаты расширили санкционный лист против Ирана.
RT на русском 10:41
Кино

Режиссер «Обливиона» поставит ремейк «Смерча»

У фильма-катастрофы Яна де Бонта и студии Warner Bros. «Смерч», вышедшего на экраны в 1996 года, появится ремейк.
Кinomania 10:02
Политика

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

Ruposters.ru 12:01
Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
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Игры

Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition

Чемпионат вчера в 06:27
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Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости вчера в 16:17
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Здоровье

Власти Пермского края обсудили выход из режима самоизоляции

Сегодня на заседании Правительства Пермского края обсудили вопрос о выходе из режима самоизоляции.
Business Class (Пермь) 03:26
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Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 23 июня в 12:15
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Политика

Тачи отказался от визита в Вашингтон

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru вчера в 14:45
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Футбол

Кульчий: наша команда готова сыграть в матче с ЦСКА 27 июня

Молодежная команда московского "Динамо" готова сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом ЦСКА, заявил главный тренер "молодежки" "бело-голубых" Александр Кульчий.
РИА Новости 06:42
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
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Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Ведомости 02:53
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
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Происшествия

Суд изменил Владимиру Быкову меру пресечения

С конца прошлого года Быков находился под домашним арестом.
Бизнес-новости в Кирове 09:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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