Политика
Политика СегодняПесков дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ отметил скорость и удобство электронного способа голосования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что проголосовал по поправкам в Конституцию РФ во время поездки на работу. Об этом он заявил на брифинге с журналистами.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Здоровье
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, несмотря на улучшение в Европе, на следующей неделе число случаев может превысить 10 миллионов.
РИА Новости 11:34
Общество
Собянин оценил сроки возобновления фестивалей в Москве
Вопрос возобновления фестивалей и массовых мероприятий в столице будет решаться не раньше июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:47
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Политика
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к Конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
Авто
Автомобили с пробегом подешевели в России
Как рассказал Autonews.ru директор компании Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
Автоновости дня 05:30
Политика
США расширили санкции против Ирана
Соединённые Штаты расширили санкционный лист против Ирана.
RT на русском 10:41
Кино
Режиссер «Обливиона» поставит ремейк «Смерча»
У фильма-катастрофы Яна де Бонта и студии Warner Bros. «Смерч», вышедшего на экраны в 1996 года, появится ремейк.
Кinomania 10:02
Политика
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Общество
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Ruposters.ru 12:01
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
Игры
Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition
Чемпионат вчера в 06:27
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости вчера в 16:17
Здоровье
Власти Пермского края обсудили выход из режима самоизоляции
Сегодня на заседании Правительства Пермского края обсудили вопрос о выходе из режима самоизоляции.
Business Class (Пермь) 03:26
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 23 июня в 12:15
Политика
Тачи отказался от визита в Вашингтон
Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru вчера в 14:45
Футбол
Кульчий: наша команда готова сыграть в матче с ЦСКА 27 июня
Молодежная команда московского "Динамо" готова сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом ЦСКА, заявил главный тренер "молодежки" "бело-голубых" Александр Кульчий.
РИА Новости 06:42
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Происшествия
Суд изменил Владимиру Быкову меру пресечения
С конца прошлого года Быков находился под домашним арестом.
Бизнес-новости в Кирове 09:43