Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков проголосовал по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг проголосовал по поправкам в Конституцию РФ, используя электронное голосование, он отметил, что система работает, это просто и удобно.
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Песков проголосовал по поправкам в Конституцию онлайн

РБК07:11

Песков проголосовал по поправкам в Конституцию

РИА Новости06:15

Песков в машине проголосовал по поправкам к Конституции

Lenta.ru06:07

Песков допустил, что Путин проголосует по поправкам к конституции онлайн

Life.ru06:39

В Кремле рассказали, когда Путин проголосует по поправкам в Конституцию

Газета.Ru06:32

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по Конституции

RT на русском06:25

Песков: Путин может принять участие в голосовании по поправкам 1 июля или раньше

ТАСС06:08
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Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
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Общество

В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram

Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 05:28
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Кино

Новый фильм Вуди Аллена откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне

Афиша Daily 11:00
Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

РИА Новости 09:03
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Футбол

Маурицио Сарри: «Мне не понравилось, когда Сетьен говорил о Пьяниче, нашем игроке»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о возможном обмене полузащитника Миралема Пьянича на хавбека «Барселоны» Артура.
Спорт-Экспресс 14:42
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Авто

Tesla заняла последнее место в рейтинге качества автомобилей

Деловое.ТВ 12:23
Общество

Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Общество

Операторы техосмотра просят власти пересмотреть правила ТО

Жалобы операторов связаны с законом о техосмотре, принятом в прошлом году, который смягчил условия для водителей: легковые авто до четырех лет можно не проверять, до десяти лет — проводить ТО каждые два года.
BFM.ru 06:36
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Политика

Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе

Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru 13:15
Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено.
Городовой 10:15
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Футбол

Акинфеев рассказал, в какую европейскую команду мог уехать

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб. Он всю карьеру проводит в составе москвичей.
Спорт-Экспресс 12:14
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Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
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Политика

США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России

Госсекретарь США Майк Помпео упрекнул Германию в недооценке военной угрозы со стороны России.
Lenta.ru 14:16
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Общество

Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада

Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй.
Газета.Ru 09:39
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Футбол

Акинфеев жестко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в подкасте Дениса Казанского и Дмитрия Сычева жестко прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:54
Общество

С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
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Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
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Политика

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
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Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

Ruposters.ru 12:01
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Музыка

Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»

Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube.
News.ru 13:50
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Общество

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58
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