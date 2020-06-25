Политика
РИА НовостиПесков проголосовал по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг проголосовал по поправкам в Конституцию РФ, используя электронное голосование, он отметил, что система работает, это просто и удобно.
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Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Общество
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram
Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Кино
Новый фильм Вуди Аллена откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне
Афиша Daily 11:00
Футбол
Маурицио Сарри: «Мне не понравилось, когда Сетьен говорил о Пьяниче, нашем игроке»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о возможном обмене полузащитника Миралема Пьянича на хавбека «Барселоны» Артура.
Спорт-Экспресс 14:42
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качества автомобилей
Деловое.ТВ 12:23
Общество
Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра
С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Общество
Операторы техосмотра просят власти пересмотреть правила ТО
Жалобы операторов связаны с законом о техосмотре, принятом в прошлом году, который смягчил условия для водителей: легковые авто до четырех лет можно не проверять, до десяти лет — проводить ТО каждые два года.
BFM.ru 06:36
Политика
Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе
Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru 13:15
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено.
Городовой 10:15
Футбол
Акинфеев рассказал, в какую европейскую команду мог уехать
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб. Он всю карьеру проводит в составе москвичей.
Спорт-Экспресс 12:14
Происшествия
Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
Политика
США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России
Госсекретарь США Майк Помпео упрекнул Германию в недооценке военной угрозы со стороны России.
Lenta.ru 14:16
Общество
Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада
Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй.
Газета.Ru 09:39
Футбол
Акинфеев жестко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в подкасте Дениса Казанского и Дмитрия Сычева жестко прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:54
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Политика
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Общество
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Ruposters.ru 12:01
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Музыка
Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»
Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube.
News.ru 13:50
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58