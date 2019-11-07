Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
Читать в источнике
Оценить443
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Lenta.ru 11:09
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.
РБК 10:29
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Культура
Умер актер Жигалин из «Улицы разбитых фонарей»
Народные новости вчера в 04:28
Интернет
WhatsApp позволил пользователям контролировать приглашения в группы
Мессенджер WhatsApp выпустил обновление, которое позволяет пользователям контролировать приглашения в групповые чаты.
Телеканал RTVI 04:03
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем
На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.
Российская газета 10:37
Кино
Джеймс Дин появится в кино спустя 65 лет после смерти
Впервые на экране американский актер появился в рекламе газированного напитка, а популярность к нему пришла после ролей в фильмах «К востоку от рая», «Гигант», «Бунтарь без причины».
Inc-news.ru 10:41
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Общество
Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы
Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Sunmag.me 09:09
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Политика
Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»
Журналист украинского телеканала ICTV отправился в «освобожденную» часть Донбасса выяснить настроения местных жителей.
Комсомольская правда 06:50
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Наука
Российские учёные обнаружили связь чёрных дыр с микромиром
Популярная механика 05 ноября в 07:54
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Футбол
Во Львове произошло столкновение украинских и французских фанатов
Как сообщает Zaxid.net, вечером накануне, 6 ноября, украинские и французские фанаты устроили столкновение возле одной из городских площадей.
Чемпионат 07:54
Политика
Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:37
Авто
АвтоВАЗ модернизировал сборочный конвейер Lada Granta
Автоновости дня 00:31
Общество
Самым дружелюбным городом России стал Грозный
Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.
Вести.Ru 07:20
Гаджеты
В России начались продажи компактного флагмана Sony Xperia 5
The GEEK вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.
Телеканал 360° вчера в 20:10
Единоборства
Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии
Японец Наоя Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе (до 53,5 кг). Турнир проходил в японской Сайтаме.
Матч ТВ 08:33
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Экономика
Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42