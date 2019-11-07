Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
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Кремль: нацпроект «Демография» призван изменить тренд на снижение численности населения

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Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

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Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
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