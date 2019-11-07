Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, это учитывалось при формировании одного из национальных проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные Счётной палаты о сокращении населения в стране.
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Персонально ваш: Олег Сысуев

Эхо Москвы11:38

Песков: нацпроект «Демография» призван переломить тренд на снижение численности населения

ТАСС07:41

Песков объяснил сокращение населения совпадением двух демографических ям

РБК07:15

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

RT на русском07:35

В Кремле прокомментировали данные Счетной палаты об убыли населения

Известия07:32

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

РИА Новости07:26

В Кремле признали, что Россия находится в демографической яме

URA.Ru07:40
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