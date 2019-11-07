Политика
RT на русскомПесков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, это учитывалось при формировании одного из национальных проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные Счётной палаты о сокращении населения в стране.
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Политика
Зеленский признался в усталости от работы президентом
Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать».
News.ru 13:55
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец 11:46
Здоровье
Врач развеяла мифы о способах заражения ВИЧ
Заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Евгения Жукова рассказала "Вечерней Москве", как часто нужно проверяться на ВИЧ, и развеяла ряд популярных мифов о способах заразиться этим вирусом.
РИА Новости 12:54
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Футбол
ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон выйдет в стартовом составе на матч футбольной Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 13:51
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о снятии блокады Кубы
Генеральная Ассамблея ООН в ходе заседания 7 ноября в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США о снятии торгово-экономической блокады Кубы, существующей с 1960 года.
Московский Комсомолец 13:35
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Баскетбол
«Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролига «Зенит» дома уступил «Химкам» (73:87).
Спорт-Экспресс 13:45
Политика
Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году
На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
Известия 12:41
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат 11:34
Хоккей
Крэйг Мактавиш: «В КХЛ хоккей основывается на искусстве паса»
Гленн Андерсон всегда говорил: «Не умеешь играть в пас — не умеешь играть в хоккей».
Спорт-Экспресс 11:00
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за доставки гумпомощи в Донбасс
МИД Украины направил России ноту протеста из-за доставки гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Аргументы и Факты 12:33
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Финансы
Для рубля впервые за пять лет ноябрь и декабрь станут нетипичными
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал ноябрь уверенным ростом, обновив трехмесячный максимум по отношению к доллару на фоне усиления восходящей динамики мировых рынков.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс вчера в 10:24
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС 10:44
Шоу-бизнес
Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала
Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Рамблер 00:59
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов
«Нафтогаз» имеет претензии к России на 22 млрд долларов, для их обнуления необходимы определенные встречные шаги, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в Facebook.
Московский Комсомолец 05 ноября в 10:34
Технологии
Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем
Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
Культура
Павел Деревянко рассказал, когда выйдет 2-й сезон сериала «Дылды»
7 октября на телеканале СТС стартовал комедийный сериал «Дылды» о женской волейбольной команде из Новочепецка, шевство над которыми взял тренер клуба «Динамо».
Вокруг ТВ 05:50
Происшествия
На Украине задержаны возможные убийцы Павла Шеремета
Российский, белорусский и украинский журналист Павел Шеремет, активно выступавший против политики Александра Лукашенко, погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда в его машине сработало взрывное устройство.
ТК Звезда 03:05
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00