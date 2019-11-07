Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, это учитывалось при формировании одного из национальный проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные Счётной палаты о сокращении населения в стране.
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Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

РИА Новости07:26

Песков объяснил сокращение населения совпадением двух демографических ям

РБК07:15

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

RT на русском07:35

В Кремле прокомментировали данные Счетной палаты об убыли населения

Известия07:32

В Кремле признали, что Россия находится в демографической яме

URA.Ru07:40

В Кремле объяснили стремительное вымирание россиян

Московский Комсомолец07:55

Песков рассказал про две «демографические ямы»

Российская газета08:01
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Политика

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REGNUM 07:38
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Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
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В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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Газета.Ru 07:52
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Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
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News.ru вчера в 17:40
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Коммерсантъ 07:00
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Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
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Российский авторынок продолжил падение по итогам октября

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В сети появился первый документальный фильм про Децла

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Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Политика

Генсек НАТО надеется на улучшение отношений с Россией

Столтенберг выразил надежду на то, что Североатлантический альянс сможет улучшить отношения с Россией.
REGNUM 06:51
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На Украине заявили о готовности к отводу сил в Петровском

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике предложили начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября.
RT на русском 06:05
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