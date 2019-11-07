Политика
RT на русскомПесков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, это учитывалось при формировании одного из национальный проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные Счётной палаты о сокращении населения в стране.
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Политика
В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхих домов за счет жителей
Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.
REGNUM 07:38
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Фигурное катание
Фигуристка из Нижнего Тагила выполнила прыжок в четыре оборота
13-летняя Майя Хромых, начинавшая карьеру в Нижнем Тагиле, на тренировке чисто исполнила четверной сальхов.
Тагильский рабочий 06:57
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Технологии
«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС
«МегаФон» разработал мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store.
TelecomDaily 03:00
Политика
Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.
Lenta.ru 08:15
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 05 ноября в 06:06
Футбол
Льорис перенёс операцию на локте. Он вернётся в следующем году
Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», вратарь сборной Франции вернётся в строй и приступит к тренировкам в начале 2020 года.
Чемпионат 07:27
Общество
Коммунисты Кинешмы отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции
Сегодня, 7 ноября, коммунисты Кинешмы отметили 102-ю годовщину Октября.
Кинешемец.RU 05:37
Общество
Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии
По данным компании, станция может обеспечить поставку около 4 млн кубометров газа в реверсном режиме со стороны Румынии и Молдавии к Украине.
RT на русском 05:51
Происшествия
В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Гаджеты
Россияне теперь могут взять iPhone в аренду
Россияне теперь могут взять смартфон iPhone в аренду.
UfaTime.ru вчера в 14:01
Театры
Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве
News.ru вчера в 17:40
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Технологии
«Яндекс» представил робота-доставщика
Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Общество
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
Известия 08:01
Авто
Российский авторынок продолжил падение по итогам октября
Ведомости 06:08
Технологии
Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем
Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
It`s My City 05:56
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Политика
Генсек НАТО надеется на улучшение отношений с Россией
Столтенберг выразил надежду на то, что Североатлантический альянс сможет улучшить отношения с Россией.
REGNUM 06:51
Политика
На Украине заявили о готовности к отводу сил в Петровском
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике предложили начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября.
RT на русском 06:05