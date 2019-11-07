В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, это учитывалось при формировании одного из национальный проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные Счётной палаты о сокращении населения в стране.

Политика В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхих домов за счет жителей Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.

Политика Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Фигурное катание Фигуристка из Нижнего Тагила выполнила прыжок в четыре оборота 13-летняя Майя Хромых, начинавшая карьеру в Нижнем Тагиле, на тренировке чисто исполнила четверной сальхов.

Технологии «МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС «МегаФон» разработал мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store.

Политика Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Футбол Льорис перенёс операцию на локте. Он вернётся в следующем году Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», вратарь сборной Франции вернётся в строй и приступит к тренировкам в начале 2020 года.

Общество Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии По данным компании, станция может обеспечить поставку около 4 млн кубометров газа в реверсном режиме со стороны Румынии и Молдавии к Украине.

Происшествия В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.

Гаджеты Россияне теперь могут взять iPhone в аренду Россияне теперь могут взять смартфон iPhone в аренду.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Технологии «Яндекс» представил робота-доставщика Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.

Общество Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Общество Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.

Технологии Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения в России В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Политика Генсек НАТО надеется на улучшение отношений с Россией Столтенберг выразил надежду на то, что Североатлантический альянс сможет улучшить отношения с Россией.