Политика
RT на русскомПесков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, это учитывалось при формировании одного из национальных проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные Счётной палаты о сокращении населения в стране.
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Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН 05 ноября в 15:52
Происшествия
Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты
Вести.Ru вчера в 02:59
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Происшествия
Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов
RT на русском 09:04
Финансы
Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ
Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
Коммерсантъ 08:30
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о головной боли при раке мозга
Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Ugpressa.ru 00:10
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования
Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
ИнфоСМИ вчера в 14:18
Футбол
Джорджевич перенес операцию на колене
Sport24.ru 06:31
Общество
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru вчера в 18:42
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru вчера в 16:03
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
OAnews 01:23
Политика
В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Российская газета 05:24
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество
В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции
Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
ТАСС 09:02
Общество
Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей
Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат.
Российская газета 04:56
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09