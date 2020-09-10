Песков прокомментировал данные о яде в анализах Навального
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Дмитрий Песков считает неправильным употреблять утвердительные фразы о наличии яда в организме Навального, основываясь лишь на данных берлинской лаборатории. Он напомнил, что, судя по результатам еще двух лабораторий в Омске и Москве, отравляющих веществ не было.В источнике