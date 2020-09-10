Дмитрий Песков считает неправильным употреблять утвердительные фразы о наличии яда в организме Навального, основываясь лишь на данных берлинской лаборатории. Он напомнил, что, судя по результатам еще двух лабораторий в Омске и Москве, отравляющих веществ не было.