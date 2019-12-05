Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал дело Егора Жукова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело студента ВШЭ Егора Жукова, заявив, что глава государства в курсе всех резонансных ситуаций, но не может никак комментировать решение суда.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.Дождь12:32
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Общество
Во Франции началась бессрочная забастовка против пенсионной реформы
5 декабря во Франции началась масштабная общенациональная забастовка профсоюзов против пенсионной реформы - повышения возраста выхода на пенсию, которая в полном объеме будет выплачиваться по достижению 64-летнего возраста.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Общество
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Политика
Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Политика
Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
Происшествия
В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Футбол
«Рома» и «Милан» бойкотируют газету после провокационного заголовка
На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие игроки миланского "Интера" и "Ромы" Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг, а также помещен заголовок Black Friday (черная пятница).
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Происшествия
В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин
В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Кино
Опубликован первый трейлер продолжения фэнтези «Последний богатырь»
Компания Disney эксклюзивно опубликовала трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь", которое получило подзаголовок "Корень зла", в социальной сети "Одноклассники".
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Здоровье
На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств
"В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций".
Шоу-бизнес
Актриса Эмма Стоун помолвлена с режиссером
Голливудская актриса, лауреат премии «Оскар» Эмма Стоун объявила о помолвке. Ее избранником стал продюсер и телережиссер Дэйв Маккэри.
Шоу-бизнес
Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него
Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Политика
В конгрессе США начали готовить обвинения для импичмента Трампа
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что поручила председателям комитетов подготовить обвинения для процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Авто
Представлен самый богатый Ford Focus Active X Vignale
Ford Focus Active X Vignale уже «в базе» может похвастать проекционным дисплеем и автопарковщиком.
Наука
Создана ежемесячная противозачаточная таблетка
Политика
МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе
Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Баскетбол
ЦСКА в овертайме переиграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.
Политика
Трамп и Небензя обменялись шутками в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обменялись шутливыми репликами на обеде в Белом доме.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".