Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал дело Егора Жукова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело студента ВШЭ Егора Жукова, заявив, что глава государства в курсе всех резонансных ситуаций, но не может никак комментировать решение суда.
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с чего всё началось

Песков — Дождю о деле Егора Жукова, встрече в Париже, расследованиях Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.
Дождь12:32

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Песков прокомментировал дело Егора Жукова

RT на русском14:56

В Кремле прокомментировали дело Егора Жукова

Московский Комсомолец14:27

Песков: студент ВШЭ Егор Жуков сможет обжаловать приговор вне зависимости от решения суда

ТАСС13:27

Песков прокомментировал дело Егора Жукова

РИА Новости13:55

Песков прокомментировал дело студента Жукова

REGNUM13:37

Песков заявил, что в Кремле осведомлены о деле блогера Жукова

РЕН ТВ14:20

«Единственный путь — оставить вопрос на решение суда»: Песков — о деле Егора Жукова

Дождь13:46
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Общество

Во Франции началась бессрочная забастовка против пенсионной реформы

5 декабря во Франции началась масштабная общенациональная забастовка профсоюзов против пенсионной реформы - повышения возраста выхода на пенсию, которая в полном объеме будет выплачиваться по достижению 64-летнего возраста.
KM.ru 07:31
Политика

Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
РИА Новости 07:19
Общество

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
REGNUM 11:13
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru вчера в 09:36
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 11:04
Политика

Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Ведомости 12:01
Политика

Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
Российская газета 09:09
Происшествия

В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Газета.Ru 02:14
Футбол

«Рома» и «Милан» бойкотируют газету после провокационного заголовка

На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие игроки миланского "Интера" и "Ромы" Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг, а также помещен заголовок Black Friday (черная пятница).
РИА Новости 15:17
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Известия 14:29
Происшествия

В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин

В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Известия 07:08
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Кино

Опубликован первый трейлер продолжения фэнтези «Последний богатырь»

Компания Disney эксклюзивно опубликовала трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь", которое получило подзаголовок "Корень зла", в социальной сети "Одноклассники".
Российская газета 10:18
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Здоровье

На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств

"В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:08
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций".
РЕН ТВ 08:00
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
Шоу-бизнес

Актриса Эмма Стоун помолвлена с режиссером

Голливудская актриса, лауреат премии «Оскар» Эмма Стоун объявила о помолвке. Ее избранником стал продюсер и телережиссер Дэйв Маккэри.
МИР 24 08:02
Шоу-бизнес

Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него

Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Суть событий 14:09
Политика

В конгрессе США начали готовить обвинения для импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что поручила председателям комитетов подготовить обвинения для процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Дождь 10:06
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ 07:38
Авто

Представлен самый богатый Ford Focus Active X Vignale

Ford Focus Active X Vignale уже «в базе» может похвастать проекционным дисплеем и автопарковщиком.
Авторевю 03 декабря в 11:55
Наука

Создана ежемесячная противозачаточная таблетка

Хайтек+ 06:30
Политика

МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе

Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе.
Взгляд.ру 09:32
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

REGNUM вчера в 13:58
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05:29
Баскетбол

ЦСКА в овертайме переиграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.
Вести.Ru 15:25
Политика

Трамп и Небензя обменялись шутками в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обменялись шутливыми репликами на обеде в Белом доме.
Lenta.ru 15:16
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 03 декабря в 05:04
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
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