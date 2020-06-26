Общество
BFM.ruПесков прокомментировал дело Серебренникова
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, анализ необходим для того, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области.
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Политика
Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросила у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru 09:10
Общество
Более 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции
Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 10 миллионов граждан, на данный момент явка составляет 9,2%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) России.
iReactor 05:18
Общество
Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в соответствии с которым для водителей до 1 января 2021 года сохраняются прежние правила на получение медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Российская газета 07:45
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Авто
Пикап Ford F-150 сменил поколение и стал гибридом
Компания Ford представила новое поколение самого популярного пикапа в мире - F-150.
За рулем Кубань 03:06
Политика
В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Наука
Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Известия 00:21
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Общество
К Павлу Лобкову домой пришли полицейские
К ведущему телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой пришел полицейский.
Интерфакс 08:50
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Политика
Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года
Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе заявил, что рассчитывает на вступление республики в Евросоюз до 2026 года.
Инфорос 09:11
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Происшествия
В Казани прокурор требует 16 с половиной лет колонии для росгвардейца, обвиняемого в убийстве студентки
БИЗНЕС Online 06:10
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко вернется в Москву 26 июня
Вести.Ru 07:03
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости 09:06
Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Политика
Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом
24 июня стало известно о приглашении президента России Владимира Путина Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату.
Известия 08:24
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Технологии
Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи
Газета.Ru вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости вчера в 12:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Общество
Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
На сайт Центризбиркома России совершена DDoS-атака. Об этом ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Афиша Daily 07:18