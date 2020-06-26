Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, анализ необходим для того, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области.

Политика Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросила у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.

Общество Более 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 10 миллионов граждан, на данный момент явка составляет 9,2%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) России. 196

Общество Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в соответствии с которым для водителей до 1 января 2021 года сохраняются прежние правила на получение медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 386

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. 61

Политика В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2» Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера. 3

Общество Серебренникова признали виновным в хищениях Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 1,2K

Политика Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе заявил, что рассчитывает на вступление республики в Евросоюз до 2026 года.

Политика Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается. 287

Энергетика Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки. 5

Политика В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 228

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. 58

Общество Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. 160

Происшествия СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России. 11

Политика Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом 24 июня стало известно о приглашении президента России Владимира Путина Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату. 13

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,5K

Шоу-бизнес Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни. 32