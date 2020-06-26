Общество

BFM.ruBFM.ruПесков прокомментировал дело Серебренникова

Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, анализ необходим для того, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области.
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Кремль назвал дело Серебренникова поводом проверить учреждения культуры

РБК07:03

Песков назвал дело «Седьмой студии» поводом для анализа расходования госсредств в культуре

ТАСС06:47

Кремль прокомментировал дело Серебренникова

РИА Новости05:59

Песков назвал дело Серебренникова поводом для проверки учреждений культуры

Интерфакс06:10

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

RT на русском05:56

Песков отказался комментировать дело «Седьмой студии»

Газета.Ru05:45

Песков: Кремль не комментирует дело «Седьмой студии», но в курсе мнений деятелей культуры по этому вопросу

Эхо Москвы06:30
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Политика

Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросила у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru 09:10
Общество

Более 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции

Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 10 миллионов граждан, на данный момент явка составляет 9,2%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) России.
iReactor 05:18
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Общество

Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в соответствии с которым для водителей до 1 января 2021 года сохраняются прежние правила на получение медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Российская газета 07:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
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Авто

Пикап Ford F-150 сменил поколение и стал гибридом

Компания Ford представила новое поколение самого популярного пикапа в мире - F-150.
За рулем Кубань 03:06
5
Политика

В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Наука

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Известия 00:21
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Общество

К Павлу Лобкову домой пришли полицейские

К ведущему телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой пришел полицейский.
Интерфакс 08:50
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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Политика

Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года

Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе заявил, что рассчитывает на вступление республики в Евросоюз до 2026 года.
Инфорос 09:11
Политика

Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает

Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Коммерсантъ вчера в 13:10
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Происшествия

В Казани прокурор требует 16 с половиной лет колонии для росгвардейца, обвиняемого в убийстве студентки

БИЗНЕС Online 06:10
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Энергетика

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
5
Происшествия

Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей

Lenta.ru 09:03
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Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Авто

Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко вернется в Москву 26 июня

Вести.Ru 07:03
Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
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Общество

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости 09:06
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Происшествия

СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
11
Политика

Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом

24 июня стало известно о приглашении президента России Владимира Путина Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату.
Известия 08:24
13
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Технологии

Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи

Газета.Ru вчера в 09:10
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Шоу-бизнес

Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости вчера в 12:49
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
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Общество

Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

На сайт Центризбиркома России совершена DDoS-атака. Об этом ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Афиша Daily 07:18
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Как работают Яндекс.Новости?
Дело СеребренниковаБольше новостей по теме
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