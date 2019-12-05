Политика

REGNUMREGNUMПесков прокомментировал дело студента Жукова

Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Песков — Дождю о деле Егора Жукова, встрече в Париже, расследованиях Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.
Дождь12:32

Подробнее о событии

Песков отказался комментировать дело Егора Жукова, а его дочь вступилась за студента

Znak.com15:26

Песков прокомментировал дело Егора Жукова

RT на русском14:56

В Кремле прокомментировали дело Егора Жукова

Московский Комсомолец14:27

Песков прокомментировал дело Егора Жукова

РИА Новости13:55

Песков прокомментировал дело студента Жукова

REGNUM13:37

Песков: студент ВШЭ Егор Жуков сможет обжаловать приговор вне зависимости от решения суда

ТАСС13:27

«Единственный путь — оставить вопрос на решение суда»: Песков — о деле Егора Жукова

Дождь13:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Культуромания 11:19
Здоровье

Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Известия вчера в 22:08
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия 11:58
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6%, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР).
Коммерсантъ вчера в 12:06
Политика

Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря.
Газета.Ru 16:17
Армия и оружие

Пентагон заявил о существенно выросшей угрозе со стороны России

Замглавы Пентагона США Джон Руд заявил, что угроза его стране со стороны России якобы стала значительно выше, чем 10 лет назад.
Московский Комсомолец 11:03
Происшествия

Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей

Вести.Ru 13:49
Общество

Зарплаты учителям по всей России намерены выравнять

В России нет единой системы оплаты труда учителей, поэтому за одинаковую работу педагоги получают разные зарплаты.
Вечерняя Москва 17:35
Происшествия

Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота

Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
РИА Новости 18:01
Политика

США намерены убедить Турцию отказаться от С-400

РЕН ТВ вчера в 20:07
Хоккей

Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ФАН 08:36
Происшествия

Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга

Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Lenta.ru 09:01
Политика

Российских дипломатов высылают из Германии

Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Примечания вчера в 10:13
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Гаджеты

Можно ли играть на ноутбуке с процессором Intel Core i7-1065G7? Большое тестирование даёт ответ

10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake уже какое-то время присутствуют на рынке, хотя нельзя сказать, что они очень распространены.
iXBT.com 10:26
Космос

Разработчики двигателей предложили пересадить космонавтов на «Союз-6»

РИА Новости 03:31
Авто

Кроссовер Genesis GV80 сфотографировали до премьеры

Первый серийный кроссовер бренда Genesis был снят фотошпионами во время коммерческого фотосета в помещении сервисного центра компании в Южной Корее.
32CARS.ru 03 декабря в 01:19
Политика

Представитель Юрия Луценко подтвердила его встречу с адвокатом Трампа

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко встретился с Рудольфом Джулиани — адвокатом главы США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь экс-руководителя надзорного ведомства Лариса Сарган.
News.ru 11:55
Армия и оружие

Раскрыта причина превосходства России над США в наземных ядерных силах

Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил, поскольку своевременно модернизировала вооружения.
Lenta.ru 17:33
Космос

Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии «ЭкзоМарс» проведут в России

Двигательная установка десантного модуля "ЭкзоМарс" пройдет в 2020 году огневые испытания в Конструкторском бюро химического машиностроения (г. Королев, Московская область).
ТАСС 17:21
Общество

Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
РБК вчера в 16:10
Происшествия

Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу

Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 13:30
Авто

Водителей в России ждут новые штрафы с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03 декабря в 03:31
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»

RT на русском 11:47
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Газета.Ru вчера в 02:57
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что закон о надежном интернете никак не скажется на доступности в России таких площадок, как YouTube.
Lenta.ru 04:43
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Здоровье

Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
News.ru 05:25
Политика

Контр-адмирал рассказал о столкновении с американским кораблем у Крыма

РИА Новости 18:09
Автоспорт

В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»

Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
RT на русском 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное