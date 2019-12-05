Политика
REGNUMПесков прокомментировал дело студента Жукова
Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.Дождь12:32
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Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6%, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР).
Политика
Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря.
Армия и оружие
Пентагон заявил о существенно выросшей угрозе со стороны России
Замглавы Пентагона США Джон Руд заявил, что угроза его стране со стороны России якобы стала значительно выше, чем 10 лет назад.
Происшествия
Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей
Общество
Зарплаты учителям по всей России намерены выравнять
В России нет единой системы оплаты труда учителей, поэтому за одинаковую работу педагоги получают разные зарплаты.
Происшествия
Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота
Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
Политика
США намерены убедить Турцию отказаться от С-400
Хоккей
Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга
Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Политика
Российских дипломатов высылают из Германии
Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Гаджеты
Можно ли играть на ноутбуке с процессором Intel Core i7-1065G7? Большое тестирование даёт ответ
10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake уже какое-то время присутствуют на рынке, хотя нельзя сказать, что они очень распространены.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 сфотографировали до премьеры
Первый серийный кроссовер бренда Genesis был снят фотошпионами во время коммерческого фотосета в помещении сервисного центра компании в Южной Корее.
Политика
Представитель Юрия Луценко подтвердила его встречу с адвокатом Трампа
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко встретился с Рудольфом Джулиани — адвокатом главы США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь экс-руководителя надзорного ведомства Лариса Сарган.
Армия и оружие
Раскрыта причина превосходства России над США в наземных ядерных силах
Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил, поскольку своевременно модернизировала вооружения.
Космос
Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии «ЭкзоМарс» проведут в России
Двигательная установка десантного модуля "ЭкзоМарс" пройдет в 2020 году огневые испытания в Конструкторском бюро химического машиностроения (г. Королев, Московская область).
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Происшествия
Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Авто
Водителей в России ждут новые штрафы с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»
Единоборства
Джошуа и Руис провели открытую тренировку
Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Политика
Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube
Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что закон о надежном интернете никак не скажется на доступности в России таких площадок, как YouTube.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Здоровье
Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
Автоспорт
В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»
Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.