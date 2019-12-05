Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.

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