Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Общество
В Москве побит третий подряд температурный рекорд
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента
Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал в пятницу доклад "Уйти нельзя остаться", в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Происшествия
СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова
Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО одного из бывших полицейских-фигурантов дела Ивана Голунова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Здоровье
О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ
Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США
Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Спорт
Тренер сборной Норвегии: «Большунов всех разбил»
Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал результаты в масс-старте Мерокере, который состоялся в рамках многодневки Ски Тур.
Гаджеты
Внешний SSD Team Group PD1000 оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2
Устройство размерами 107 x 40 x 10,9 мм весит 75 г. Оно оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen2, что позволяет получить скорости чтения и записи до 1000 МБ/с и 900 МБ/с соответственно.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Общество
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Общество
Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак
Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Шоу-бизнес
Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной
Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
Политика
Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским
Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
Политика
Памфилова рассказала об организации голосования по Конституции
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала журналистам, как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Общество
Советскую норму о выдаче молока «за вредность» отменили в России
Постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим на вредных производствах упразднено в РФ с 21 февраля.
Армия и оружие
Ростех создал инновационный пенопласт для обшивки самолетов и кораблей
Общество
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Армия и оружие
Российские самолеты ВКС нанесли удар по боевикам в Идлибе
В четверг, 20 февраля, самолеты Су-24 ВКС России нанесли удар по террористам, прорвавшимся в зону деэскалации в Идлибе.
Хоккей
Наместников не сыграет с «Виннипегом»
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Футбол
Брюгге — Манчестер Юнайтед 1:1
20 февраля пройдут 16 матчей первого раунда 1/32 Лиги Европы. В этом году впервые за 18 лет здесь не будет российских команд.