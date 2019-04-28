Коронавирус
RT на русскомПесков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
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Гаджеты
СМИ обвинили MediaTek в мошенничестве с процессорами
Синьчжу, 9 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Тайваньскую компанию MediaTek, производящую процессоры для смартфонов, уличили в завышении тестовых результатов производительности своей продукции.
Происшествия
СК начал проверку из-за фейка о заражении медиков коронавирусом
В Саратовской области следователи проводят проверку в связи с информацией, размещённой на одном из каналов в Telegram, о массовом заражении коронавирусом медиков.
Общество
Всех въезжающих в Крым отправят в самоизоляцию на две недели
Напомним, 7 апреля был подписан указ, вводящий обязательный режим самоизоляции для всех, кто приезжает на полуостров из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Энергетика
Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще
Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.
Политика
Песков объяснил функции своего блокатора вирусов
Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
Здоровье
Минздрав посоветовал не пользоваться кондиционерами из-за коронавируса
Минздрав России предупредил, что кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Происшествия
Нарушители режимов начали получать штрафы в Томской области
Суды начали рассматривать дела в отношении нарушителей режимов повышенной готовности и полной изоляции в городах и районах Томской области.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Общество
У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких
Гаджеты
Стали известны смартфоны Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12
Появился список смартфонов, принадлежащих фирме Xiaomi, которые получат обновления MIUI 12.
Общество
В Татарстане подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом
На территории Татарстана подтверждены девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Автомобиль ДПС перевернулся из-за кошки в Москве
Автомобиль ДПС перевернулся из-за кошки в центре Москвы. Видео публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых
В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Общество
Школьники могут досрочно завершить учебный год
"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Общество
Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч
Мужчину, который гулял со своим ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Происшествия
Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор
Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.
Кино
«Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном получит продолжение
Фильм «Джуманджи» в новой версии получит продолжение. Проект пока что не будет в производстве из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин
Общество
Александр Бурков сообщил, когда будет принято решение об отмене режима самоизоляции
Комментируя выступление президента России Владимира Путина, Александр Бурков сообщил, что оперштаб примет решение о возобновлении работы городских организаций и снятии режима самоизоляции с омичей в пятницу, 10 апреля.
Политика
Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Биатлон
СБР приостановил полномочия Голикова, обвинявшего Драчева в растратах
Правление Союза биатлонистов России приняло решение о приостановке полномочий исполнительного директора организации Сергея Голикова.
Космос
NASA превратит один из лунных кратеров в гигантский телескоп
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Общество
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.