Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
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Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

RT на русском06:00

Кремль: при набегах печенегов территория Украины была в составе Киевской Руси

Коммерсантъ06:17

Песков заявил об инициативе Путина использовать в речи фразу про половцев

РБК06:07

Песков заявил, что Путин сам дополнил речь сравнением коронавируса с печенегами

Интерфакс06:03

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

РИА Новости06:36

Песков заявил, что Путин сам добавил пассаж про печенегов в свое выступление

ТАСС05:46

В Кремле объяснили появление печенегов и половцев в выступлении Путина

Газета.Ru05:46
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Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Гаджеты

СМИ обвинили MediaTek в мошенничестве с процессорами

Синьчжу, 9 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Тайваньскую компанию MediaTek, производящую процессоры для смартфонов, уличили в завышении тестовых результатов производительности своей продукции.
REGNUM 04:42
Происшествия

СК начал проверку из-за фейка о заражении медиков коронавирусом

В Саратовской области следователи проводят проверку в связи с информацией, размещённой на одном из каналов в Telegram, о массовом заражении коронавирусом медиков.
RT на русском 07:17
Общество

Всех въезжающих в Крым отправят в самоизоляцию на две недели

Напомним, 7 апреля был подписан указ, вводящий обязательный режим самоизоляции для всех, кто приезжает на полуостров из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Вечерняя Москва 04:24
Энергетика

Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще

Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.
Lenta.ru 07:20
Политика

Песков объяснил функции своего блокатора вирусов

Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
ФедералПресс 06:17
Здоровье

Минздрав посоветовал не пользоваться кондиционерами из-за коронавируса

Минздрав России предупредил, что кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом.
РБК 06:38
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Происшествия

Нарушители режимов начали получать штрафы в Томской области

Суды начали рассматривать дела в отношении нарушителей режимов повышенной готовности и полной изоляции в городах и районах Томской области.
НИА-Томск 03:06
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких

Piter.tv вчера в 14:06
Гаджеты

Стали известны смартфоны Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

Появился список смартфонов, принадлежащих фирме Xiaomi, которые получат обновления MIUI 12.
Экономика сегодня 05:29
Армия и оружие

Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

Газета.Ru 04:27
Общество

В Татарстане подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом

На территории Татарстана подтверждены девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Казань 04:07
Происшествия

Автомобиль ДПС перевернулся из-за кошки в Москве

Автомобиль ДПС перевернулся из-за кошки в центре Москвы. Видео публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:19
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых

В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы.
ТАСС 07:21
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Здоровье

Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Газета.Ru 06:16
Общество

Школьники могут досрочно завершить учебный год

"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Газета.Ru вчера в 13:35
Общество

Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч

Мужчину, который гулял со своим ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
РЕН ТВ вчера в 15:03
Происшествия

Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор

Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.
REGNUM 06:23
Кино

«Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном получит продолжение

Фильм «Джуманджи» в новой версии получит продолжение. Проект пока что не будет в производстве из-за пандемии коронавируса.
News.ru вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости вчера в 14:14
Общество

Александр Бурков сообщил, когда будет принято решение об отмене режима самоизоляции

Комментируя выступление президента России Владимира Путина, Александр Бурков сообщил, что оперштаб примет решение о возобновлении работы городских организаций и снятии режима самоизоляции с омичей в пятницу, 10 апреля.
БК55 07:13
Политика

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Lenta.ru вчера в 08:59
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Биатлон

СБР приостановил полномочия Голикова, обвинявшего Драчева в растратах

Правление Союза биатлонистов России приняло решение о приостановке полномочий исполнительного директора организации Сергея Голикова.
Metaratings 05:45
Космос

NASA превратит один из лунных кратеров в гигантский телескоп

Портал Поиск 07:31
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru вчера в 07:33
Общество

Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом

Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Lenta.ru 06:03
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