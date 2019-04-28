Коронавирус
RT на русскомПесков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
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Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Экономика
Из-за проблем с оплатой ЖКХ курская казна недополучит миллиард рублей
По словам господина Старовойта, в регионе прогнозируется значительное снижение уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, потери для бюджета оцениваются в сумму от 1 млрд рублей.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Общество
Выпускников российских школ освободили от весеннего призыва
Генштаб освободил выпускников российских школ от весеннего призыва.
Здоровье
Третья смерть от коронавируса зафиксирована в Нижегородской области
Скончалась 81-летняя пациентка. Сегодня губернатор Нижегородской области сообщил о третьей жертве коронавируса на территории региона.
Футбол
Transfermarkt: Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро
Как сообщает Transfermarkt, до приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро.
Общество
Московские кладбища закрыли для посещения
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Режим самоизоляции в Самаре могут продлить
Власти решат, нужно ли продлить в Самарской области режим самоизоляции на следующую неделю - в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Путин: Россия обеспечит безопасность в условиях пандемии коронавируса
Россия примет все меры, адекватные ситуации, складывающейся в мире из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
Интернет
Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom
Google запретила сотрудникам использовать программу Zoom на корпоративных компьютерах.
Политика
Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом
«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Общество
В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии
Здоровье
Мишустин поручил до 9 апреля внести проект по допвыплатам медикам
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в кабмин до 9 апреля проект нормативного правового акта, который устанавливает стимулирующие выплаты специалистам, работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Вылечившаяся от коронавируса Ольга Куриленко дала один ценный совет
Здоровье
Минздрав назвал симптомы коронавируса
В Минздраве назвали основные и сопутствующие симптомы коронавируса.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам
Утром 8 апреля на федеральных каналах появилась плашка с информацией о том, что Президент России Владимир Путин готов выступить с новым обращением к гражданам.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Общество
В России упрощается порядок регистрации безработных
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Общество
Володин назвал «беспределом» рост цен на продукты в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.
Финансы
Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля
В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Здоровье
Во Владимирской области врач скорой заразилась коронавирусом
Врач скорой помощи во Владимирской области, у которой подтвердился коронавирус, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в четверг администрация региона.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.