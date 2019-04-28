Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
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Песков заявил об инициативе Путина использовать в речи фразу про половцев

РБК06:07

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

РИА Новости06:36

Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах

Коммерсантъ06:17

Песков пояснил слова Путина про печенегов и половцев

Газета.Ru08:50

Песков заявил, что Путин сам дополнил речь сравнением коронавируса с печенегами

Интерфакс06:03

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

RT на русском06:00

Песков заявил, что Путин сам добавил пассаж про печенегов в свое выступление

ТАСС05:46
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Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Экономика

Из-за проблем с оплатой ЖКХ курская казна недополучит миллиард рублей

По словам господина Старовойта, в регионе прогнозируется значительное снижение уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, потери для бюджета оцениваются в сумму от 1 млрд рублей.
Агентство Бизнес Информации 07:35
Авто

Опубликовали первые изображения нового Haval H5

Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Тарантас Ньюс 06:22
Общество

Выпускников российских школ освободили от весеннего призыва

Генштаб освободил выпускников российских школ от весеннего призыва.
Народные новости 08:05
Здоровье

Третья смерть от коронавируса зафиксирована в Нижегородской области

Скончалась 81-летняя пациентка. Сегодня губернатор Нижегородской области сообщил о третьей жертве коронавируса на территории региона.
Патриоты Нижнего 10:15
Футбол

Transfermarkt: Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро

Как сообщает Transfermarkt, до приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро.
Матч ТВ 02:17
Общество

Московские кладбища закрыли для посещения

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
РИА Новости 12:04
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Режим самоизоляции в Самаре могут продлить

Власти решат, нужно ли продлить в Самарской области режим самоизоляции на следующую неделю - в связи с угрозой распространения коронавируса.
SamRU.ru 07:39
Политика

Путин: Россия обеспечит безопасность в условиях пандемии коронавируса

Россия примет все меры, адекватные ситуации, складывающейся в мире из-за пандемии коронавируса.
ТВ Центр 11:09
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 07 апреля в 08:24
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru 11:21
Интернет

Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom

Google запретила сотрудникам использовать программу Zoom на корпоративных компьютерах.
TechFusion 08:05
Политика

Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
RT на русском 11:03
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

РИА Новости вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Общество

В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии

Российская газета 03:13
Здоровье

Мишустин поручил до 9 апреля внести проект по допвыплатам медикам

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в кабмин до 9 апреля проект нормативного правового акта, который устанавливает стимулирующие выплаты специалистам, работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:33
Шоу-бизнес

Вылечившаяся от коронавируса Ольга Куриленко дала один ценный совет

Народные новости 11:47
Здоровье

Минздрав назвал симптомы коронавируса

В Минздраве назвали основные и сопутствующие симптомы коронавируса.
Оka.fm 08:30
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам

Утром 8 апреля на федеральных каналах появилась плашка с информацией о том, что Президент России Владимир Путин готов выступить с новым обращением к гражданам.
Pro Город Владимир вчера в 08:30
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество

В России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:26
Общество

Володин назвал «беспределом» рост цен на продукты в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.
Национальная служба новостей 05:13
Финансы

Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля

В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Клопс 11:56
Здоровье

Во Владимирской области врач скорой заразилась коронавирусом

Врач скорой помощи во Владимирской области, у которой подтвердился коронавирус, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в четверг администрация региона.
РИА Новости 11:11
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
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