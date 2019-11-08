Энергетика
Муксун.fmОбъединение нефтяников выступило против налогов на попутный газ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» подвергло критике ввод нового налога на добычу попутного нефтяного газа, сообщает РБК. Правительство планирует компенсировать до 600 млрд рублей, которые будут потеряны из-за льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти».
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:31, Вашингтон
Политика
Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Происшествия
Россиянин зарезал беременную жену и трёхлетнего сына из-за долгов
Наша версия вчера в 06:45
Политика
Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию
Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.
Телеканал 360° 08:14
Общество
В числе доказательств причиненного 27 июля полиции Москвы ущерба представлены чистые листы
Представитель столичного главка полиции представил в Симоновском суде в качестве доказательств расходов и материального ущерба, причиненного стражам порядка в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, документы с чистыми листами.
ТАСС 03:51
Общество
ВШЭ заявила об ущербе деловой репутации из-за поста Гусейнова
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике заявила о том, что пост профессора вуза Гасана Гусейнова в Facebook о русском языке является оскорбительным и вызывающим возражения.
REGNUM 07:21
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти
ГЛАС.RU вчера в 13:25
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Политика
Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.
Газета.Ru 07:10
Общество
Инновационно-научный центр «Сириус» будет создан в Сочи
"Создание центра будет способствовать повышению привлекательности сферы исследований, расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных научных и научно-технических проектах", - подчеркнули в правительстве РФ.Обеспечивать функционирование центра будет образовательный фонд "Талант и успех", который несколько лет развивает образовательный центр "Сириус" в Сочи.
Будущее России. Национальные проекты 06:50
Шоу-бизнес
Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Космос
Эксперимент по имитации межпланетного полёта стартует в конце 2020 года
Ранее News.ru писал, что первый этап эксперимента SIRIUS продлился 17 суток и прошёл в ноябре 2017 года, во время второго этапа с марта по июль 2019 года шестеро его участников находились в изоляции от внешнего мира на протяжении четырёх месяцев.
News.ru 06 ноября в 05:00
Авто
Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети
Первые "живые" снимки и характеристики обновленной Lada Vesta появились в Сети.
Народные новости 08:23
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Общество
Производители молока попросили правительство решить проблему с навозом
"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом.
Life.ru вчера в 19:31
Транспорт
Более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым продали в первые часы
«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда c материковой России на Крымский полуостров и обратно», — говорится в сообщении.
Известия 06:51
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Политика
Закон о физлицах-иноагентах может быть принят до конца года
Закон о физлицах-иноагентах может быть принят до конца года Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами парламентарии могут принять уже в текущем году.
Коммерсантъ 07:13
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Наука
Парадоксы квантовой физики: большие электрополя мешают инверсии молекул аммиака
Экология Регионов 05 ноября в 03:00
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Происшествия
Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы
На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 02:16