Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruКремль прокомментировал идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об идее упоминания бога в Конституции, об этом сообщает ТАСС. По словам Пескова, все поступившие предложения рассмотрит рабочая группа. Именно ей предстоит вынести мнение об уместности тех или иных предложений.
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Кремль об идее упомянуть Бога в Конституции: комиссия это обсуждает

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Кремль отреагировал на идею внести упоминание Бога в Конституцию

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Песков прокомментировал идею дополнить Конституцию упоминанием о Боге

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Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции

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В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

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В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
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Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
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Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
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Руководитель аппарата Верховного совета Хакасии Нина Шейерман оказалась в неловкой ситуации из-за своих слов, адресованных участникам симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии имени Чаптыкова.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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Уголовное дело возбудили против женщины, посадившей ребенка за руль

СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая посадила малолетнего ребенка за руль автомобиля.
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Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
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В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Один человек погиб при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге

Один рабочий погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», остальные члены бригады остались живы.
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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Военные учения США в Европе не направлены против России — генсек НАТО

Масштабные военные учения Соединённых Штатов в Европе не направлены против России.
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Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
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Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Китай не передал России штамм нового коронавируса, заявила Голикова

Китай до сих пор не передал России штамм вируса 2019-nCoV, но российские специалисты работают над созданием вакцины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
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Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему

Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
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Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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СМИ: в Сирии убили одного из командиров иранского спецназа «Аль-Кудс»

Один из наиболее авторитетных командиров иранских сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) погиб в сирийской провинции Алеппо.
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Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
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Скорость 6G будет быстрее 5G в восемь тысяч раз

Скорость сетей 6G составит около терабита в секунду.
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В Идлибе погибли 4 турецких военных

В сирийской провинции Идлиб погибли четверо турецких военнослужащих.
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Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

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