Политика

ВедомостиВедомостиПесков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ

Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Божественная поправка: патриарх предложил упомянуть Господа в Конституции

News.ru11:37

Песков переадресовал вопрос об упоминании бога в Конституции рабочей группе

Интерфакс05:22

Кремль отреагировал на идею внести упоминание Бога в Конституцию

РБК05:33

В Кремле оценили идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

Известия05:27

Кремль об идее упомянуть Бога в Конституции: комиссия это обсуждает

Коммерсантъ05:45

Песков заявил, что идея об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться

ТАСС05:21

Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции

РИА Новости05:16
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Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

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В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
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Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева

Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
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Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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Армия и оружие

Турция не прибыла для участия в патрулировании в Сирии

Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
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В Цхинвале обнаружили тело российского советника

Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.
ТАСС 09:36
Общество

Россия приостановит чартерные рейсы в Китай из-за угрозы коронавируса

Чартерные перелеты между Россией и Китаем будут прекращены с пятницы, 14 февраля, заявила зампред правительства и руководитель штаба по предупреждению коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:57
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль вчера в 04:06
Общество

В Сирии погиб офицер Центра специального назначения ФСБ

Ведомости 11:06
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В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти 2 тыс. человек.
RT на русском 06:51
Политика

Зеленский рассказал о подготовке нового обмена пленными в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе.
RT на русском 11:00
Футбол

ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Бернли»

По данным Mirror, московский ЦСКА может подписать нападающего «Бернли» и сборной Чехии Матея Выдру.
LiveSport.ru 10:36
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 04:30
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Политика

Зеленский поручил СБУ разобраться со школами FETO на Украине

Разобраться со сторонниками организатора государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена поручил Службе безопасности Украины (СБУ) глава страны Владимир Зеленский 3 февраля в ходе совместного брифинга с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Красная весна 11:41
Здоровье

Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D

Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
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Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Политика

Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый «Боинг»

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый близ Тегерана «Боинг».
ФАН вчера в 14:55
Происшествия

Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
РИА Новости 04:15
Общество

Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Lenta.ru 08:14
Гаджеты

Новейшие чипы AMD заметно подешевели

Ранее в сети сообщали о значительном сокращении стоимости актуальных процессоров AMD.
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Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Общество

Родители обвиняемых по делу «Сети» написали открытое письмо Путину

Афиша Daily 12:10
Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета 11:25
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил цель комплексом «Полимент-Редут»

Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил успешные испытания зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» в Баренцевом море, поразив ракету-мишень, запущенную с соседнего корабля, сообщает пресс-служба Северного флота.
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Лебедев ответил на слухи о приостановке съемок «Мастера и Маргариты»

Газета.Ru 09:50
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Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Компания Kia, наконец, раскрыла стоимость всех версий кроссовера Kia Seltos, продажи которого в России официально стартуют 2 марта 2020 года.
Вести.Ru 10:09
Армия и оружие

В Сирии убит старший командир элитного иранского подразделения

В материале сказано, что в результате нападения так называемых сирийских оппозиционных сил, был убит один из командиров иранского элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции - Асгар Башабур.
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В России могут запретить прием посылок из Китая

Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
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