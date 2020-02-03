Политика
ВедомостиПесков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ
Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить476
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Футбол
Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева
Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Армия и оружие
Турция не прибыла для участия в патрулировании в Сирии
Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
В Цхинвале обнаружили тело российского советника
Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.
Общество
Россия приостановит чартерные рейсы в Китай из-за угрозы коронавируса
Чартерные перелеты между Россией и Китаем будут прекращены с пятницы, 14 февраля, заявила зампред правительства и руководитель штаба по предупреждению коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Здоровье
В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти 2 тыс. человек.
Политика
Зеленский рассказал о подготовке нового обмена пленными в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе.
Футбол
ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Бернли»
По данным Mirror, московский ЦСКА может подписать нападающего «Бернли» и сборной Чехии Матея Выдру.
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Политика
Зеленский поручил СБУ разобраться со школами FETO на Украине
Разобраться со сторонниками организатора государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена поручил Службе безопасности Украины (СБУ) глава страны Владимир Зеленский 3 февраля в ходе совместного брифинга с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Здоровье
Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D
Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
Общество
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Политика
Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый «Боинг»
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый близ Тегерана «Боинг».
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Гаджеты
Новейшие чипы AMD заметно подешевели
Ранее в сети сообщали о значительном сокращении стоимости актуальных процессоров AMD.
Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил цель комплексом «Полимент-Редут»
Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил успешные испытания зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» в Баренцевом море, поразив ракету-мишень, запущенную с соседнего корабля, сообщает пресс-служба Северного флота.
Авто
Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos
Компания Kia, наконец, раскрыла стоимость всех версий кроссовера Kia Seltos, продажи которого в России официально стартуют 2 марта 2020 года.
Армия и оружие
В Сирии убит старший командир элитного иранского подразделения
В материале сказано, что в результате нападения так называемых сирийских оппозиционных сил, был убит один из командиров иранского элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции - Асгар Башабур.
Общество
В России могут запретить прием посылок из Китая
Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.