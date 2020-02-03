Политика

ВедомостиВедомостиПесков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ

Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политологи озадачились предложением упомянуть бога в Конституции: вызовет атеизм населения

Московский Комсомолец12:15

Пастор: миссия России в мире – нести нравственные и семейные ценности

РИА Новости10:04

Песков заявил, что идея об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться

ТАСС05:21

Кремль отреагировал на идею внести упоминание Бога в Конституцию

РБК05:33

В Кремле оценили идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

Известия05:27

Песков переадресовал вопрос об упоминании бога в Конституции рабочей группе

Интерфакс05:22

Кремль об идее упомянуть Бога в Конституции: комиссия это обсуждает

Коммерсантъ05:45
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Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Общество

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Коммерсантъ 09:54
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Общество

Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 13:13
Армия и оружие

Средства РЭБ авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку БПЛА боевиков

Экономика сегодня вчера в 23:30
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Происшествия

Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости 11:05
Политика

Пушилин рассказал о проверках в ДНР граждан с украинскими паспортами

На территории Донецкой народной республики (ДНР) проходили дополнительные проверки местных жителей с украинскими паспортами, а также номерами машин.
Московский Комсомолец 05:36
Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
РБК 06:02
Авто

Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске

Самой востребованной машиной оказалась Lada Priora, другие модели Авто ВАЗ занимают ТОП-7 рейтинга самых дешевых и востребованных авто в России.
МонаВиста 01 февраля в 18:30
Происшествия

СК возбудил дело против убившего педофила уфимца

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Газета.Ru 11:45
Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета 11:25
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM 11:54
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Футбол

Российский футболист устыдился своего «пуза» и решил возродить карьеру

Российский нападающий армянского клуба «Арарат» Дмитрий Рыжов, выигрывавший в составе сборной России юношеский чемпионат Европы 2006 года, рассказал, что стыдится своего пуза и решил возродить карьеру.
Lenta.ru 13:46
Футбол

Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»

Газета.Ru 11:41
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Геймеры признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

РЕН ТВ 01 февраля в 13:18
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Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»

Газета.Ru 12:37
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Общество

МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
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Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году

На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Футбол

ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Бернли» Выдры

Московский ЦСКА интересуется нападающим "Бернли" Матеем Выдрой, сообщает The Mirror.
Газета.Ru 11:15
Футбол

Рангник может стать главным тренером и спортивным директором «Милана»

«Милан» предложил Ральфу Рангнику совмещать посты главного тренера команды и спортивного директора клуба.
Бомбардир.ру 13:36
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель

Газета.Ru 11:47
Фигурное катание

Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу

Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
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Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

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