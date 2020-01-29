Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

Шоу-бизнес Виктория Боня была замечена в Перу Исчезновение модели прокомментировал Вадим Манукян Бывшая участница "Дома − 2" Виктория Боня недавно поехала в перуанские джунгли, где до сих пор обитают племена каннибалов.

Футбол «Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Мари Защитник «Фламенго» Пабло Мари перешел на правах аренды в лондонский «Арсенал». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Экономика Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.

Армия и оружие Представитель ООН обвинила военных ДР Конго в нарушении прав человека В последний день своего визита в Демократическую Республику Конго представитель ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала в интервью радио ООН, что данные миротворческой миссии организации показали, что военные и названные ей «агентами государства» лица, скрывали более половины нарушений армии ДР Конго.

Политика Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.

Авто BMW возлагает большие надежды на водородные технологии Говоря с The Telegraph о планах автопроизводителя по производству топливных элементов, Гулднер рассказал, что в настоящее время ведется работа над технологией водородных силовых агрегатов третьего поколения BMW.

Политика Путин встретится в Москве с премьер-министром Баварии Зёдером Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Маркусом Зёдером, который совершает рабочий визит в столицу РФ.

Религия Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Политика Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.