Политика
RT на русскомПесков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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«Глупость из Госдумы». Политолог рассказал, откуда взялась идея о «Верховном правителе»
Национальная служба новостей07:15
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Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Шоу-бизнес
Виктория Боня была замечена в Перу
Исчезновение модели прокомментировал Вадим Манукян Бывшая участница "Дома − 2" Виктория Боня недавно поехала в перуанские джунгли, где до сих пор обитают племена каннибалов.
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Футбол
«Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Мари
Защитник «Фламенго» Пабло Мари перешел на правах аренды в лондонский «Арсенал». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Армия и оружие
Представитель ООН обвинила военных ДР Конго в нарушении прав человека
В последний день своего визита в Демократическую Республику Конго представитель ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала в интервью радио ООН, что данные миротворческой миссии организации показали, что военные и названные ей «агентами государства» лица, скрывали более половины нарушений армии ДР Конго.
Футбол
Агент: Кокорин отправится на сборы с «Зенитом-2»
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Авто
В РФ продажи электромобилей с пробегом выросли в 1,5 раза
Рынок новых электромобилей России в 2019 году вырос в 2,5 раза.
Политика
В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания Андрея Алабушева
Авто
BMW возлагает большие надежды на водородные технологии
Говоря с The Telegraph о планах автопроизводителя по производству топливных элементов, Гулднер рассказал, что в настоящее время ведется работа над технологией водородных силовых агрегатов третьего поколения BMW.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Политика
Путин встретится в Москве с премьер-министром Баварии Зёдером
Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Маркусом Зёдером, который совершает рабочий визит в столицу РФ.
Общество
Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» объединят
Карту «Стрелка», предназначенную для оплаты проезда в Подмосковье, объединят с «Тройкой», использующейся в Москве.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Политика
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько
Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Политика
Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Кино
Актеры из «Ведьмака» разобрали несколько сцен сериала
Генри Кавилл и Аня Чалотра, исполнившие роли Геральта и Йеннифэр, рассказали о процессе съемок сцен со своими героями в сериале «Ведьмак».