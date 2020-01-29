Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Читать в источнике
Комментировать2012

Подробнее о событии

«Глупость из Госдумы». Политолог рассказал, откуда взялась идея о «Верховном правителе»

Национальная служба новостей07:15

Песков: Путин «ничего не думает» о переименовании президента в «верховного правителя»

ТАСС04:17

Кремль ответил на предложение сделать Путина верховным правителем России

РБК04:43

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

RT на русском04:40

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

РИА Новости04:36

Кремль отреагировал на идею возрождения должности верховного правителя России

Lenta.ru04:32

В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

Вести.Ru04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 08:54, Ашберн
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru вчера в 00:30
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
REGNUM вчера в 23:45
Происшествия

Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня была замечена в Перу

Исчезновение модели прокомментировал Вадим Манукян Бывшая участница "Дома − 2" Виктория Боня недавно поехала в перуанские джунгли, где до сих пор обитают племена каннибалов.
WomanHit.ru вчера в 08:45
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Футбол

«Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Мари

Защитник «Фламенго» Пабло Мари перешел на правах аренды в лондонский «Арсенал». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Бомбардир.ру 08:41
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Армия и оружие

Представитель ООН обвинила военных ДР Конго в нарушении прав человека

В последний день своего визита в Демократическую Республику Конго представитель ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала в интервью радио ООН, что данные миротворческой миссии организации показали, что военные и названные ей «агентами государства» лица, скрывали более половины нарушений армии ДР Конго.
REGNUM 03:20
Футбол

Агент: Кокорин отправится на сборы с «Зенитом-2»

Газета.Ru 08:04
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Авто

В РФ продажи электромобилей с пробегом выросли в 1,5 раза

Рынок новых электромобилей России в 2019 году вырос в 2,5 раза.
Tvoe-avto.com 04:11
Политика

В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Известия 08:44
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания Андрея Алабушева

Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 09:46
Авто

BMW возлагает большие надежды на водородные технологии

Говоря с The Telegraph о планах автопроизводителя по производству топливных элементов, Гулднер рассказал, что в настоящее время ведется работа над технологией водородных силовых агрегатов третьего поколения BMW.
SpeedMe вчера в 15:15
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Политика

Путин встретится в Москве с премьер-министром Баварии Зёдером

Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Маркусом Зёдером, который совершает рабочий визит в столицу РФ.
ТАСС вчера в 16:02
Общество

Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» объединят

Карту «Стрелка», предназначенную для оплаты проезда в Подмосковье, объединят с «Тройкой», использующейся в Москве.
Ведомости 06:33
Происшествия

СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК 08:39
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Политика

Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
REGNUM 07:08
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 05:33
Политика

Эрдоган потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

Известия 05:49
Происшествия

В Татарстане произошел пожар в гимназии

РБК 07:38
Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
РБК 08:51
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Автоновости дня 01:29
Политика

Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
RT на русском 02:42
Общество

Афганистан раскрыл причину крушения самолета ВВС США

Lenta.ru 08:49
Кино

Актеры из «Ведьмака» разобрали несколько сцен сериала

Генри Кавилл и Аня Чалотра, исполнившие роли Геральта и Йеннифэр, рассказали о процессе съемок сцен со своими героями в сериале «Ведьмак».
CyberSport.ru 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное