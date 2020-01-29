Политика
RT на русскомПесков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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«Глупость из Госдумы». Политолог рассказал, откуда взялась идея о «Верховном правителе»
Национальная служба новостей07:15
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Политика
Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев
"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
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Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Общество
Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества с Британией
«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
Общество
В феврале социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %
Постановление Министерства труда и соцзащиты РФ об изменении размера ежемесячных денежных выплат направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Политика
Медведев одним словом описал свои дела
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности.
Политика
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько
Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Биатлон
Валерия Васнецова: «Я не чувствовала той силы, которая позволила бы мне отобраться на ЧЕ»
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Валерия Васнецова рассказала о причинах неудачного отбора в национальную команду осенью.
Шоу-бизнес
Миллиардеру назло: Рианна закрутила роман с A$AP Rocky
Западные таблоиды сообщают, что Рианна закрутила роман с 31-летним рэпером A$AP Rocky.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Интернет
Facebook следит за пользователями даже вне соцсети
Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Политика
В Минске начала переговоры контактная группа по Донбассу
В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Происшествия
Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки
Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Космос
Открыт новый вид полярных сияний
Ученые из Финляндии описали новый вид полярных сияний, напоминающий дюны в пустыне.
Происшествия
Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань
Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.
Здоровье
Медики назвали факторы и четыре вещества, которые разрушают печень
Медицинские специалисты установили и назвали определенные факторы и четыре вещества, которые не только вредят здоровью печени, но и способны её разрушать.
Общество
В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
Происшествия