Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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В Кремле прокомментировали идею введения термина «верховный правитель»

RT на русском10:04

Кремль отреагировал на идею возрождения должности верховного правителя России

Lenta.ru04:32

В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

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Кремль ответил на предложение сделать Путина верховным правителем России

РБК04:43

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

РИА Новости04:36

«Глупость из Госдумы». Политолог рассказал, откуда взялась идея о «Верховном правителе»

Национальная служба новостей07:15

Песков: Путин «ничего не думает» о переименовании президента в «верховного правителя»

ТАСС04:17
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Политика

Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
ТАСС 09:46
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Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
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Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

РБК 27 января в 00:04
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Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Общество

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества с Британией

«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
REGNUM 07:13
Общество

В феврале социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %

Постановление Министерства труда и соцзащиты РФ об изменении размера ежемесячных денежных выплат направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития.
Омскрегион 07:35
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Политика

Медведев одним словом описал свои дела

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности.
Lenta.ru 07:17
Политика

Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
REGNUM 07:08
Политика

Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Газета.Ru 05:48
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Биатлон

Валерия Васнецова: «Я не чувствовала той силы, которая позволила бы мне отобраться на ЧЕ»

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Валерия Васнецова рассказала о причинах неудачного отбора в национальную команду осенью.
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Автор «Настоящего детектива» создаст новый сериал с Мэттью МакКонахи

Игромания.ру 06:42
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Миллиардеру назло: Рианна закрутила роман с A$AP Rocky

Западные таблоиды сообщают, что Рианна закрутила роман с 31-летним рэпером A$AP Rocky.
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В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Армия и оружие

Названа причина крушения самолета ВВС США в Афганистане

Pravda.Ru 09:11
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru 27 января в 22:19
Интернет

Facebook следит за пользователями даже вне соцсети

Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Faktom 01:17
Политика

В Минске начала переговоры контактная группа по Донбассу

В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 08:41
Происшествия

Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки

Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Вести.Ru 06:00
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
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Открыт новый вид полярных сияний

Ученые из Финляндии описали новый вид полярных сияний, напоминающий дюны в пустыне.
Naked Science 10:17
Происшествия

Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань

Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.
РИА Новости 08:49
Здоровье

Медики назвали факторы и четыре вещества, которые разрушают печень

Медицинские специалисты установили и назвали определенные факторы и четыре вещества, которые не только вредят здоровью печени, но и способны её разрушать.
Ugpressa.ru вчера в 23:16
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В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России

Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
RT на русском 06:08
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Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

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