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RT на русскомПесков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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Песков рассказал, что Путин думает о переименовании в «верховного правителя»
Национальная служба новостей04:37
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