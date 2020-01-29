Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».

Политика Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.

Политика Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.

Политика Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.

Музыка Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020 Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.

Экономика Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.

Общество В МВД рассказали о новых российских паспортах Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.

Политика СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.