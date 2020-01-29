Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

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Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

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Песков рассказал, что Путин думает о переименовании в «верховного правителя»

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В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»

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Lenta.ru04:32

Кремль ответил на предложение сделать Путина верховным правителем России

РБК04:43
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Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов намерен сохранить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова.
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На картах Google исследователи обнаружили загадочное здание в Антарктиде.
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В феврале температура в центральной России останется выше нормы, но все же понизится, снежный покров не растает, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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