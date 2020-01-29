Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле прокомментировали идею введения термина «верховный правитель»

RT на русском10:04

Песков: Путин «ничего не думает» о переименовании президента в «верховного правителя»

ТАСС04:17

В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

Вести.Ru04:50

Кремль ответил на предложение сделать Путина верховным правителем России

РБК04:43

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

РИА Новости04:36

Кремль отреагировал на идею возрождения должности верховного правителя России

Lenta.ru04:32

«Глупость из Госдумы». Политолог рассказал, откуда взялась идея о «Верховном правителе»

Национальная служба новостей07:15
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Футбол

«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо

В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
Вести.Ru вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Появилось первое фото беременной Анны Курниковой

Несколько дней назад испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на инсайдеров подтвердил слухи о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь станут родителями.
Пятый канал 06:51
Происшествия

СК: родные пропавшего под Смоленском подростка опознали его обувь

REGNUM 11:04
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для промышленности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
REGNUM 07:13
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Экономика

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Krasnoyarskmedia.ru 27 января в 15:00
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.
РБК 27 января в 23:59
Политика

Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией

На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Журналистская правда 11:47
Футбол

Кубок лиги. «Манчестер Сити» в ответном дерби примет «Юнайтед»

В 22:45 по Москве начнется ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Бомбардир.ру вчера в 22:23
Происшествия

СК обвинил экс-полицейских из дела Голунова в подбрасывании наркотиков

РБК 07:12
Общество

ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
RT на русском 11:09
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
News.ru 08:59
Общество

Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента

Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
СитиТрафик 02:35
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Политика

На Украине против Порошенко и Обамы возбудили дело о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело против экс-президента страны Петра Порошенко за хищение средств международной финансовой помощи и их легализацию.
Известия 09:50
Футбол

Кокорин не полетит с «Зенитом» на второй сбор

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подтвердил, что не полетит на второй сбор с питерской командой.
Российская газета вчера в 07:46
Общество

Юрист оценил решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.
RT на русском 09:41
Музыка

Дмитрий Маликов празднует 50-летие

29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову. Музыкант воспитывался в творческой среде.
RT на русском 03:47
Игры

Авторы Rustler использовали песню из «Ведьмака» для рекламы своей игры

REGNUM 01:45
Авто

Компания Toyota опубликовала тизер нового пикапа

Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.
Letnews.ru 04:25
Авто

Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Автоновости дня 27 января в 22:54
Кино

Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»

Редакция ToDay News Ufa сообщает, что 23-летняя уроженка города Ижевска претендовала на победу сразу в трех номинациях, но победила лишь в одной номинации «Лучшая иностранная сцена группового секса».
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Общество

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости 10:39
Культура

Автор «Настоящего детектива» создаст новый сериал с Мэттью МакКонахи

Игромания.ру 06:42
Происшествия

Бросивший в «Шереметьево» детей отец сдался следователям

Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.
ТВ Центр вчера в 03:46
Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку

РИА Новости 06:42
Наука

В питьевой воде нашли опасные соединения

Международная команда специалистов заявила, что существующий сегодня способ обеззараживания воды является опасным.
Rusargument 10:58
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