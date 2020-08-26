Отец Шамсутдинова оценил заявления Минобороны о победе над дедовщиной

Салим Шамсутдинов, отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году открыл стрельбу по своим сослуживцам и убил восемь человек, признался, что не верит в заявления представителей Министерства обороны о том, что в российской армии удалось полностью искоренить дедовщину.