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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Песков прокомментировал инцидент между военными РФ и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал ДТП с участием российских и американских военнослужащих, которое произошло на северо-востоке Сирии.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию об инциденте между военнослужащими РФ и США в Сирийской Арабской Республике (САР) ответил, что уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран.
ТАСС17:14
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Lenta.ru

Песков прокомментировал аварию с участием россиян и американцев в Сирии

Lenta.ru18:31
ТАСС

Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

ТАСС17:14
Московский Комсомолец

Песков прокомментировал инцидент между военными РФ и США в Сирии

Московский Комсомолец18:15
Комсомольская правда

В Кремле ответили на вопросы об инциденте между военными России и США в Сирии

Комсомольская правда18:01
РБК

Песков прокомментировал беседу глав генштабов после ДТП с военными в САР

РБК17:56
RT на русском

В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в САР

RT на русском17:51
Известия

В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в Сирии

Известия18:18

Отец Шамсутдинова оценил заявления Минобороны о победе над дедовщиной

Салим Шамсутдинов, отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году открыл стрельбу по своим сослуживцам и убил восемь человек, признался, что не верит в заявления представителей Министерства обороны о том, что в российской армии удалось полностью искоренить дедовщину.
Трудвчера в 14:12
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«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуроманиявчера в 10:30

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInformвчера в 08:25
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Соединенные Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США.
ТАСС17:08
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При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

В результате протечки крыши здания Новой Третьяковки на Крымском Валу и частичного подтопления выставочных залов произведения искусства не пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе галереи.
Коммерсантъвчера в 12:31
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Власти Подмосковья рассказали о реализации новых инвестпроектов

Инвестпроекты на общую сумму в 2,7 миллиарда рублей привлекла подмосковная особая экономическая зона в первом полугодии, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Lenta.ruвчера в 04:54

В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБКвчера в 04:48
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