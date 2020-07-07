Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПесков прокомментировал инцидент с задержанным за госизмену Сафроновым

Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президента не ставили в известность о деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по подозрению в госизмене, передает РИА Новости. Песков подчеркнул, что Кремль знает об этом из СМИ.
Читать в источнике
Комментировать115

Подробнее о событии

Песков: задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью

Газета.Ru05:31

В Кремле заявили, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью

Интерфакс06:02

Песков прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса»

РИА Новости06:37

По данным Пескова, задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью

ТАСС05:34

Кремль не планирует ставить дело Ивана Сафронова под особый контроль

Коммерсантъ06:16

Кремль не связывает задержание Сафронова с его журналистской деятельностью

Ведомости05:30

В Кремле не связали задержание Сафронова с журналистской деятельностью

РБК05:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия

Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене

Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене.
RT на русском 10:33
7
Политика

Поправки в Конституцию РФ. Депутат объяснил причину протестного голосования в ЗАТО Светлый

Как отметил депутат, последние 3 года ЗАТО руководил Владимир Бачкин, но в итоге его отстранили и уволили в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.
FreeNews-Volga вчера в 10:57
Общество

Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева

Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
6
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении еще одного «Панциря» и гибели наемников в Ливии

На фоне потерь средств противовоздушной обороны и утраты инициативы в небе стало известно о передаче армии Хафтара истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые, как заявляли в Пентагоне, были переброшены из России транзитом через Сирию.
Lenta.ru 09:54
1
Футбол

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

Газета.Ru вчера в 03:05
3
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,5K
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
109
Происшествия

Порывы ветра в Саратове сорвали крышу в Заводском районе

В Заводском районе порывы ветра сорвали крышу со строения на Орджоникидзе, 131.
Взгляд-инфо 09:10
1
Общество

В Воронежской области заработают торговые центры и детские лагеря

Согласно указу губернатора Александра Гусева, полностью разрешается розничная торговля, в том числе в ТЦ, открываются массажные салоны, сауны, бани и SPA.
Российская газета 09:36
42
Транспорт

Шереметьево возобновит работу терминала D с 27 июля

"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года", - сказала Захаренкова.
РИА Новости 10:46
Футбол

«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Культура

Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете

Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском 07:13
3
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
119
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT (Matisse Refresh) поступили в продажу

Моделей три: 12-ядерная Ryzen 9 3900XT, 8-ядерная Ryzen 7 3800XT и 6-ядерная Ryzen 5 3600XT.
iXBT.com 09:34
Политика

МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН

Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Общество

График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи

На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
5
Общество

В Тульской области возобновят работу ТРЦ

"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
4
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
496
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ вывезти собак из Шанхая попыткой контрабанды

Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась взять на борт вывозного рейса из Шанхая несколько десятков домашних животных пассажиров.
Коммерсантъ 10:06
107
Политика

Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами

Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Известия 04:05
3
Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
668
Футбол

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций сезона-2020/21 в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 10:50
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
215
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
5
Шоу-бизнес

Дочь и сын Жени Белоусова сдали ДНК-тест на отцовство

Дни24 06:00
1
Общество

Против художницы Юлии Цветковой завели третье дело о гей-пропаганде

Snob.ru 09:52
37
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган устроили романтичную фотосессию в лесу

Paparazzi.ru 07:05
Шоу-бизнес

Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова

Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
36
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,9K
Игры

Для Kingdom of Amalur: Re-Reckoning анонсировали первое сюжетное дополнение

Игромания.ру 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
Главное