с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о ссоре между главой государства Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель Кремля заявил, что такие сведения - "очередная чушь".

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

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