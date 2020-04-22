с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о ссоре между главой государства Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель Кремля заявил, что такие сведения - "очередная чушь".

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. 676

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Общество Потерявшие работу в марте получат максимальное пособие по безработице По информации министерства труда и социальной защиты региона, люди, которые потеряли работу после 1 марта этого года, обратились в службу занятости и признаны безработными, будут получать пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей и дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. 118

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Общество ВОЗ: мир находится на ранней стадии пандемии коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что говорить о возникновении «второй волны» в ситуации с коронавирусом COVID-19 пока рано. 13

Шоу-бизнес Владимир Яглыч и Антонина Паперная стали родителями во второй раз Владимир Яглыч и Антонина Паперная стали родителями во второй раз Напомним, что впервые слухи о беременности Антонины Паперной появились в конце 2019-го года, когда она вместе с мужем появилась на премьере нового фильма Федора Бондарчука "Вторжение".

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено. 14