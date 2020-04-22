Политика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о ссоре между главой государства Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель Кремля заявил, что такие сведения - "очередная чушь".
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с чего всё началось
Так он отреагировал на публикацию издания Middle East Eye
, которое со ссылкой на саудовские источники написало, что телефонный разговор Путина и наследного принца в начале марта закончился ссорой, а сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была затем расторгнута.
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