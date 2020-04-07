Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Общество Еще у двоих кузбассовцев подтвердился коронавирус Опасный вирус выявили ещё двоих жителей региона. Об этом сообщил Сергей Цивилев сегодня, 7 апреля, во время прямого эфира радио «Маяк».

Здоровье Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Здоровье В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19 Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.

Культура Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска» Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.

Общество Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в аэропорту Ижевска Замглавы Минпромторга России Дмитрий Овсянников прокомментировал инцидент в аэропорту Ижевска, где на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сообщает ТАСС.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.

Происшествия СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в социальных сетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы города Уфы через окно покинуло здание медицинского учреждения из-за подтвержденного коронавируса у нескольких пациентов.

Общество ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

Политика Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.

Общество Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США Президент Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ и Штаты тоже присоединятся.

Происшествия МВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ» В июле 2019 года в Нижегородской области задержали мужчину по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр на общую сумму 35 тыс. руб. Он рассказал, что приобрел поддельные купюры через интернет, расплатившись виртуальными деньгами.

Шоу-бизнес Умерла бывшая жена Александра Малинина Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.

Происшествия В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера В Санкт-Петербурге задержали четырех человек по подозрению в краже продуктов у курьера службы доставки, сообщили в ГУ МВД по региону.

Общество Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая "Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, то, конечно, там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения охраны их здоровья", - сказал представитель Кремля.