Энергетика
ИзвестияПесков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
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с чего всё началось
Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.РБКвчера в 13:53
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Комментарии
Общество
Еще у двоих кузбассовцев подтвердился коронавирус
Опасный вирус выявили ещё двоих жителей региона. Об этом сообщил Сергей Цивилев сегодня, 7 апреля, во время прямого эфира радио «Маяк».
Общество
В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в этом году
В этом году для школьников могут отменить сдачу Единого государственного экзамена.
Здоровье
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Здоровье
В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19
Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Политика
Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России
Президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России, и попросил специалистов высказаться по этому вопросу.
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в аэропорту Ижевска
Замглавы Минпромторга России Дмитрий Овсянников прокомментировал инцидент в аэропорту Ижевска, где на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сообщает ТАСС.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
Здоровье
В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома
Около 1700 человек в Москве проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
Происшествия
СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе
Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в социальных сетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы города Уфы через окно покинуло здание медицинского учреждения из-за подтвержденного коронавируса у нескольких пациентов.
Общество
ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Политика
Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Общество
Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США
Президент Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ и Штаты тоже присоединятся.
Происшествия
МВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»
В июле 2019 года в Нижегородской области задержали мужчину по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр на общую сумму 35 тыс. руб. Он рассказал, что приобрел поддельные купюры через интернет, расплатившись виртуальными деньгами.
Шоу-бизнес
Умерла бывшая жена Александра Малинина
Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Происшествия
В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера
В Санкт-Петербурге задержали четырех человек по подозрению в краже продуктов у курьера службы доставки, сообщили в ГУ МВД по региону.
Здоровье
Главврач инфекционной больницы рассказал главе Иркутской области о состоянии пациентов с коронавирусом
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Общество
Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая
"Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, то, конечно, там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения охраны их здоровья", - сказал представитель Кремля.
Религия
Благодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи
Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в столицы православных стран, в том числе в Москву, в канун Пасхи.
Спорт
Ушла из жизни чемпионка России по плаванию Верещагина
Общество
В Тверской области ключевые предприятия экономики продолжат работу
На предприятия, которые вошли в перечень, не распространяется режим нерабочих дней.
Энергетика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.