Энергетика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
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с чего всё началось

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.
РБКвчера в 13:53

Подробнее о событии

Песков перенаправил в кабмин вопрос о временном запрете на импорт нефтепродуктов

ТАСС06:13

Песков переадресовал кабмину вопрос о ввозе в Россию дешевого топлива

РИА Новости06:45

Песков переадресовал в кабмин вопрос об импорте дешевого бензина

РБК06:17

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Известия07:03

В Кремле оценили возможный запрет на ввоз дешёвого бензина в РФ

REGNUM07:50

Россия может ввести запрет на ввоз дешевого бензина из-за рубежа

Эхо Москвы03:00

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Коммерсантъвчера в 16:58
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Комментарии

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Еще у двоих кузбассовцев подтвердился коронавирус

Опасный вирус выявили ещё двоих жителей региона. Об этом сообщил Сергей Цивилев сегодня, 7 апреля, во время прямого эфира радио «Маяк».
Толк42 07:44
Общество

В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в этом году

В этом году для школьников могут отменить сдачу Единого государственного экзамена.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:25
Здоровье

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Известия 03:23
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Здоровье

В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19

Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
REGNUM 08:10
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Политика

Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России

Президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России, и попросил специалистов высказаться по этому вопросу.
Lenta.ru 09:49
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в аэропорту Ижевска

Замглавы Минпромторга России Дмитрий Овсянников прокомментировал инцидент в аэропорту Ижевска, где на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:05
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Здоровье

В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома

Около 1700 человек в Москве проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 09:50
Происшествия

СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в социальных сетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы города Уфы через окно покинуло здание медицинского учреждения из-за подтвержденного коронавируса у нескольких пациентов.
Российская газета 09:09
Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
РИА Новости 03:21
Политика

Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Известия 08:30
Общество

Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США

Президент Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ и Штаты тоже присоединятся.
РБК 01:21
Происшествия

МВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»

В июле 2019 года в Нижегородской области задержали мужчину по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр на общую сумму 35 тыс. руб. Он рассказал, что приобрел поддельные купюры через интернет, расплатившись виртуальными деньгами.
РБК 03:56
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Происшествия

В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера

В Санкт-Петербурге задержали четырех человек по подозрению в краже продуктов у курьера службы доставки, сообщили в ГУ МВД по региону.
РИА Новости вчера в 02:50
Здоровье

Главврач инфекционной больницы рассказал главе Иркутской области о состоянии пациентов с коронавирусом

Вести Иркутск 08:08
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:18
Общество

Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая

"Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, то, конечно, там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения охраны их здоровья", - сказал представитель Кремля.
Интерфакс 06:10
Религия

Благодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи

Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в столицы православных стран, в том числе в Москву, в канун Пасхи.
Газета.Ru 07:19
Спорт

Ушла из жизни чемпионка России по плаванию Верещагина

RT на русском 05:29
Общество

В Тверской области ключевые предприятия экономики продолжат работу

На предприятия, которые вошли в перечень, не распространяется режим нерабочих дней.
REGNUM 09:21
Игры

Sony возвращает деньги за предзаказ The Last of Us Part 2

News.ru 08:42
Энергетика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
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