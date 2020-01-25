В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.

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