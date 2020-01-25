Политика

REGNUMREGNUMПесков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова. Об этом сегодня, 25 января, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Песков сообщил, что указа об отставке Суркова пока нет

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.
Интерфакс03:51

Подробнее о событии

Чеснаков заявил, что принятое Сурковым решение об уходе не изменится

ТАСС06:25

Кремль отрицает изменение курса по Украине

Коммерсантъ04:26

Близкий к Суркову эксперт заявил о его финальном решении об отставке

РБК06:35

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

РИА Новости04:16

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

RT на русском04:08

Чеснаков сообщил, что решение Суркова уйти с госслужбы не изменится

Интерфакс06:04

Помощник президента Владислав Сурков решил уйти с госслужбы, и это решение не изменится

Эхо Москвы10:08
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Авто

В Сети продают дизельную «Волгу» за 5,5 млн рублей

Daily-Motor.Ru вчера в 04:30
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
Технологии

Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году

ToDay News Ufa вчера в 14:41
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Хоккей

Цулыгин: Панину было непросто эмоционально. Где-то делал лишнее

Был заряжен, где-то делал лишнее, но привнёс необходимую энергию.
Чемпионат 10:20
Общество

Посольство назвало «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», — говорится в тексте.
РБК 09:20
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
RT на русском 08:26
Технологии

Определены правила предустановки российского софта на смартфоны

Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Lenta.ru 22 января в 15:29
Здоровье

Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 1372 человек

Количество заразившихся новым типом коронавируса в различных частях Китая увеличилось до 1372 человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти.
РИА Новости 10:20
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
РИА Новости вчера в 02:47
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

News.ru 07:53
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Армия и оружие

В ДНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о перехвате беспилотника украинской армии.
RT на русском 07:55
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал почёта на чемпионате в Австрии

ТВ Центр 03:46
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Биатлон

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ

Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
РИА Новости вчера в 11:45
Общество

Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Российская газета вчера в 10:32
Общество

Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется

В ходе согласования операции с МИД КНР оговорено, что ответственность за распространение вируса Белый дом берет на себя.
Вести.Ru 09:50
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Происшествия

В Бердске водитель выкинул пассажирку из автобуса

Вечерний курьер 09:16
Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
StarHit.ru вчера в 12:00
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Религия

В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола

Отвечая на вопрос ведущей, почему православные храмы украшены золотом, архиереи носят богатое облачение, и не лучше ли было бы сэкономить на церковном убранстве, а вырученные деньги отдать бедным, митрополит Иларион отметил, что облачения и храмы составляют культурную ценность народа.
РИА Новости 10:12
Авто

Названы самые дорогие автомобили аукциона Barrett-Jackson

Как выяснили аналитики, самыми популярными автомобилями на знаменитой аукционной площадке Barrett-Jackson становятся уникальные и относительно новые модели.
Дни24 09:58
Политика

Госдума приняла в первом чтении поправки в Конституцию РФ

Государственный суверенитет Поправкой устанавливается, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в истолковании, противоречащем Конституции РФ, не должны исполняться на территории Российской Федерации.
Уральский рабочий 23 января в 06:16
Политика

Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 08:51
Культура

Названы наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

РИА Новости 10:22
Происшествия

В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека

Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 08:35
Авто

Кроссовер Ford Mondeo нового поколения появится в 2021 году

Компания Ford разрабатывает новую версию популярного кроссовера Ford Mondeo, который будет показан публике в январе 2021 года.
Тарантас Ньюс вчера в 09:41
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