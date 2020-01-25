Политика
REGNUMПесков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова. Об этом сегодня, 25 января, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.Интерфакс03:51
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Политика
Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Кино
Columbia Pictures снимет новую версию «Анаконды»
Киностудия Columbia Pictures намерена снять новую версию популярного в прошлом фильма ужасов "Анаконда", рассказывавшего о столкновении группы документалистов с гигантскими змеями в джунглях Южной Америки.
Кино
Прокатчики фильма «Холоп» вводят дополнительные киносеансы в США и Канаде
Спрос зрителей оказался столь высоким, что кинопрокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы.
Происшествия
Массовое ДТП на севере Москвы, один человек погиб
Космос
На китайский космодром доставили прототипы модулей орбитальной станции
На космодром Вэньчан доставлены прототипы двух модулей китайской орбитальной станции, которые будут использоваться для испытаний.
Кино
Уилл Смит не уходит на пенсию: у «Плохих парней» будет четвертая часть
За сценарий пока не получившего названия фильма возьмется Крис Бремнер — до этого он работал над третьей частью франшизы под названием «Плохие парни навсегда», мировая премьера которой состоялась ранее в этом месяце.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Политика
Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Гаджеты
Apple может выпустить бюджетный iPhone
Как рассказал источник, знакомый с планами выпуска новых телефонов, бюджетный iPhone планируют представить в штаб-квартире Apple Купертино в марте 2020 года.
Общество
Под Москвой обокрали секретный бункер
В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Политика
Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику
Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Политика
Голикова: в правительство внесли документ об отраслевой оплате труда
Документ уже внесли в правительство, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время представления нового министра труда и соцзащиты Антона Котякова коллективу ведомства.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Здоровье
В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус
Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
Происшествия
Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлены последствия мощного землетрясения в турецких провинциях Малатья и Элязыг.
Экономика
Эксперт назвал систему пенсионных фондов порочной
Эксперт подчеркнул, что пенсионные фонды должны инвестировать деньги, чтобы их ресурсы росли.
Армия и оружие
Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне
Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra получит корпус из нержавеющей стали
Премьера новой серии флагманов ожидается 11 февраля.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра
Телеведущая Юлия Высоцкая впервые поделилась в Instagram снимком повзрослевшего сына от режиссёра Андрея Кончаловского, который сразу же оценили пользователи.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Авто
Водителям назвали правила прогрева современных двигателей
По теплотехническим характеристикам чугунные блоки цилиндров называют более выгодными с точки зрения скорости прогрева мотора, также они лидируют при подавлении шума и вибрации и легче растачиваются в ремонтный размер.