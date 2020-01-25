Политика

REGNUMREGNUMПесков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова. Об этом сегодня, 25 января, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Песков сообщил, что указа об отставке Суркова пока нет

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.
Интерфакс03:51

Подробнее о событии

Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

РБК04:31

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

РИА Новости04:16

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

RT на русском04:08

Песков сообщил, что указа об отставке Суркова пока нет

Интерфакс03:51

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

ТАСС04:19

Кремль отрицает изменение курса по Украине

Коммерсантъ04:26

Владимир Путин не подписывал указ об отставке Владислава Суркова

Эхо Москвы04:30
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Политика

Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме

BFM.ru 04:07
Политика

Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Газета.Ru 05:42
Кино

Columbia Pictures снимет новую версию «Анаконды»

Киностудия Columbia Pictures намерена снять новую версию популярного в прошлом фильма ужасов "Анаконда", рассказывавшего о столкновении группы документалистов с гигантскими змеями в джунглях Южной Америки.
Kinonews.ru 04:43
Кино

Прокатчики фильма «Холоп» вводят дополнительные киносеансы в США и Канаде

Спрос зрителей оказался столь высоким, что кинопрокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы.
ТАСС вчера в 19:36
Происшествия

Массовое ДТП на севере Москвы, один человек погиб

Вести.Ru вчера в 16:43
Космос

На китайский космодром доставили прототипы модулей орбитальной станции

На космодром Вэньчан доставлены прототипы двух модулей китайской орбитальной станции, которые будут использоваться для испытаний.
REGNUM 05:20
Кино

Уилл Смит не уходит на пенсию: у «Плохих парней» будет четвертая часть

За сценарий пока не получившего названия фильма возьмется Крис Бремнер — до этого он работал над третьей частью франшизы под названием «Плохие парни навсегда», мировая премьера которой состоялась ранее в этом месяце.
Popcornnews.ru 23 января в 06:00
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экспресс газета 22 января в 22:30
Политика

Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
РИА Новости 03:42
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру 23 января в 08:05
Гаджеты

Apple может выпустить бюджетный iPhone

Как рассказал источник, знакомый с планами выпуска новых телефонов, бюджетный iPhone планируют представить в штаб-квартире Apple Купертино в марте 2020 года.
Москва 24 22 января в 04:59
Общество

Под Москвой обокрали секретный бункер

В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Lenta.ru 05:41
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Армия и оружие

В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
SM News 23 января в 11:44
Армия и оружие

США решили разработать защиту от гиперзвукового оружия

Взгляд.ру 05:38
Политика

Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику

Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Экспресс газета вчера в 15:19
Политика

Голикова: в правительство внесли документ об отраслевой оплате труда

Документ уже внесли в правительство, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время представления нового министра труда и соцзащиты Антона Котякова коллективу ведомства.
Аргументы и Факты 23 января в 07:33
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост вчера в 04:23
Спорт

Непряева стала шестой в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

РИА Новости 05:06
Здоровье

В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус

Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
РБК 05:17
Происшествия

Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлены последствия мощного землетрясения в турецких провинциях Малатья и Элязыг.
Известия вчера в 23:44
Экономика

Эксперт назвал систему пенсионных фондов порочной

Эксперт подчеркнул, что пенсионные фонды должны инвестировать деньги, чтобы их ресурсы росли.
Инвест-Форсайт 23 января в 13:49
Армия и оружие

Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне

Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
Пятый канал вчера в 18:44
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости 02:13
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
ТК Звезда вчера в 15:56
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra получит корпус из нержавеющей стали

Премьера новой серии флагманов ожидается 11 февраля.
UfaTime.ru 23 января в 05:14
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра

Телеведущая Юлия Высоцкая впервые поделилась в Instagram снимком повзрослевшего сына от режиссёра Андрея Кончаловского, который сразу же оценили пользователи.
News.ru 05:18
Общество

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Российская газета вчера в 07:30
Авто

Водителям назвали правила прогрева современных двигателей

По теплотехническим характеристикам чугунные блоки цилиндров называют более выгодными с точки зрения скорости прогрева мотора, также они лидируют при подавлении шума и вибрации и легче растачиваются в ремонтный размер.
Профиль 02:42
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