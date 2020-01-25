В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.

с чего всё началось

В Кремле термин «путинизм» не оценили, а также удивились понятию «политический лайфхак», но в целом подход Суркова одобрили: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эффект от работы Путина по «росту идей суверенитета, разрушению монополярности мира и поэтапному переходу в сторону многополярности» «трудно переоценить».

Финансы Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.

Общество Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя Посольство РФ с китайской стороной прорабатывает вопрос организации выезда граждан РФ из провинции Хубэй и закрытого из-за коронавируса города Уханя, заявил РИА Новости в субботу пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

Политика Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси» Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Политика МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Общество Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Футбол Комличенко прошел медосмотр в «Динамо» Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России Николай Комличенко успешно прошел медосмотр в московском "Динамо".

Футбол Кокорин согласился перейти в «Сочи» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Игры Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077 Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.

Политика Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.

Технологии В ФАС назвали правила предустановки российского софта на смартфоны Согласно предложению, с 1 июля 2020 года российским ПО должны быть оснащены все продаваемые смартфоны, с 2021-го — все планшеты, в 2022-м — компьютеры, а в 2023-м — Smart ТV и ТВ-приставки.

Происшествия Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.