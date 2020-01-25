Политика

Lenta.ruLenta.ruПомощник Путина Сурков подал в отставку

В Кремле термин «путинизм» не оценили, а также удивились понятию «политический лайфхак», но в целом подход Суркова одобрили: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эффект от работы Путина по «росту идей суверенитета, разрушению монополярности мира и поэтапному переходу в сторону многополярности» «трудно переоценить».
Читать в источнике
Комментировать263
с чего всё началось

Песков сообщил, что указа об отставке Суркова пока нет

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.
Интерфакс03:51

Подробнее о событии

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что к работе помощника президента накопились вопросы

Коммерсантъ07:54

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

РИА Новости04:16

Чеснаков сообщил, что решение Суркова уйти с госслужбы не изменится

Интерфакс06:04

Близкий к Суркову эксперт заявил о его финальном решении об отставке

РБК06:35

Чеснаков заявил, что принятое Сурковым решение об уходе не изменится

ТАСС06:25

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

RT на русском04:08

Указа Путина об отставке Суркова пока нет, сказал «Эху» пресс-секретарь президента Песков

Эхо Москвы08:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Спорт

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Газета.Ru 07:25
Биатлон

Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

RT на русском 08:10
Финансы

Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР

Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.
RT на русском вчера в 06:57
Общество

Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

Посольство РФ с китайской стороной прорабатывает вопрос организации выезда граждан РФ из провинции Хубэй и закрытого из-за коронавируса города Уханя, заявил РИА Новости в субботу пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
РИА Новости 08:26
Политика

Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 08:51
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Происшествия

В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту убийства трех мужчин

В городе Усть-Илимске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в одном из городских гаражных боксов.
REGNUM 08:20
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Культура

Экс-солистка «Ленинграда» обратилась к Зеленскому с открытым письмом

Рамблер вчера в 12:44
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Общество

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде

Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 02:48
Здоровье

В Иркутске жителя Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

Врачи поместили в стационар прилетевшего в пятницу из Пекина в Иркутск гражданина КНР с подозрением на вирус 2019-nCoV.
News.ru 01:34
Футбол

Комличенко прошел медосмотр в «Динамо»

Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России Николай Комличенко успешно прошел медосмотр в московском "Динамо".
Газета.Ru 04:25
Политика

Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Газета.Ru 05:44
Армия и оружие

ВСУ сообщили о ранении боевика в Донбассе

С начала суток в пятницу, 24 января, в результате перестрелок в Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения.
ИА Новороссия вчера в 14:00
Футбол

Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру вчера в 08:15
Игры

Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077

Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
3DNews 23 января в 01:53
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

Некоторые представители Пентагона нагнетают обстановку вокруг взаимодействия российских и американских военных в Сирии.
Известия 08:31
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Ведомости 07:13
Происшествия

Более 20 человек стали жертвами землетрясения на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 6,8 в восточных провинциях Турции унесло жизни по меньшей мере 21 человека.
RT на русском 03:38
Единоборства

Дос Сантос: хочу снова стать чемпионом

Хочу взять реванш у тех, кто победил меня, хочу снова стать чемпионом.
Чемпионат вчера в 13:43
Политика

Зеленский рассказал о важности диалога с Путиным

Зеленский добавил, что для отношений России и Украины конфликт в Донбассе «навсегда оставит шрам».
ТК Звезда вчера в 19:29
Общество

Канделаки оценила поведение главы Чувашии в скандале с пожарными

REGNUM вчера в 18:08
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
РБК вчера в 08:07
Технологии

В ФАС назвали правила предустановки российского софта на смартфоны

Согласно предложению, с 1 июля 2020 года российским ПО должны быть оснащены все продаваемые смартфоны, с 2021-го — все планшеты, в 2022-м — компьютеры, а в 2023-м — Smart ТV и ТВ-приставки.
Life.ru 22 января в 17:20
Происшествия

Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии

В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.
RT на русском 08:50
Здоровье

Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал о главных симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал вчера в 21:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владислав Сурков
Российский политик
помощник Президента
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное