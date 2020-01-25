Политика
Lenta.ruПомощник Путина Сурков подал в отставку
В Кремле термин «путинизм» не оценили, а также удивились понятию «политический лайфхак», но в целом подход Суркова одобрили: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эффект от работы Путина по «росту идей суверенитета, разрушению монополярности мира и поэтапному переходу в сторону многополярности» «трудно переоценить».
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с чего всё началось
В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.Интерфакс03:51
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