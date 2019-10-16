Политика
ФАНПесков прокомментировал исполнение гимна РФ в ОАЭ и Саудовской Аравии
Гипертрофированная реакция на огрехи в исполнении гимна России в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ неуместна, саудовская и эмиратская стороны очень старались и по-доброму приняли российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
Известия вчера в 08:42
Политика
Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений
Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».
RT на русском 07:37
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
РИА Новости 05:24
Транспорт
Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ценами на билеты «Победы» в Россию
Минтранс России вместе с ФАС проанализирует ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа.
RT на русском 06:46
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия 14 октября в 19:15
Политика
Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.
ТАСС 07:38
Происшествия
Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
RT на русском 06:29
Общество
Путин ужесточил наказание за организацию нелегальных детских лагерей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за нарушения при организации детского отдыха, сообщается на официальном правовом портале.
Московский Комсомолец 08:12
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Общество
Медведев призвал узнать, почему в 17 регионах выросла смертность в ДТП
"К сожалению, в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 - число погибших в ДТП даже выросло, и в причинах этого нужно детально разобраться", - отметил премьер.
РЕН ТВ 08:09
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 03:50
Общество
Водителей обяжут устанавливать госномера в день покупки
Глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД сообщил, что с первого дня следующего года вступит в силу закон, по которому владельцы обязаны будут устанавливать госномера на машины в день покупки.
Московский Комсомолец 04:43
Здоровье
Ученые определили 5 опасных для здоровья народных средств
Ученые назвали пять опасных для здоровья народных средств. Первое – лечение кашля при помощи ингаляции вареной картошкой.
RuNews24.ru 14 октября в 04:51
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
N+1 вчера в 11:07
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
Россиянам посоветовали не пропускать обеденные перерывы на работе
Эксперты советуют не пропускать обеденный перерыв и питаться 5-6 раз в день.
Будущее России. Национальные проекты 04:50
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Экономика
Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента
Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости 14 октября в 03:03
Происшествия
Более 70 правоохранителей пострадали при протестах в Каталонии
Более 70 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время протестов в Каталонии.
RT на русском 04:29
Наука
Ученые: фастфуд снижает уровень основного мужского полового гормона
Австралийские ученые выяснили, что гамбургеры и прочие «булки» нарушает работу биологических механизмов, ответственных за выработку "мужского гормона".
Pro Город Йошкар-Ола вчера в 15:00
Происшествия
Домани признали виновным в хищении 44 млн рублей у РФБ
Чертановский суд Москвы признал виновным в мошенничестве экс-баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола Дмитрия Домани, которому вменяется хищение 44 миллионов рублей у РФБ.
Чемпионат 08:21
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Политика
Путин проверит ход ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин проведет 16 октября совещание в Кремле по вопросу ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия вчера в 08:31
Армия и оружие
Военные США покинули базы в районе Манбиджа в Сирии
Журналистская правда вчера в 10:30
Кино
Новой женщиной-кошкой в «Бэтмене» станет актриса Зои Кравиц
Американская актриса Зои Кравиц сыграет роль женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен».
МИР 24 вчера в 05:01
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»
Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
Коммерсантъ 08:11
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55