Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в РФ.
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Происшествия
В Иране задержана российская журналистка
Вести.Ru 05:01
Политика
Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс вчера в 10:34
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru вчера в 14:44
Политика
Песков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России
В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался.
RT на русском 05:56
Политика
МИД Украины анонсировал новый обмен удерживаемыми лицами
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что новый обмен удерживаемыми лицами может произойти на следующей неделе.
Вечерняя Москва вчера в 17:12
Экономика
Подсчитана стоимость выброшенных россиянами продуктов
Отмечается, что стоимость выброшенных россиянами и торговыми сетями продуктов составляет более 1,6 трлн руб. Этого количества хватило бы, чтобы кормить 30 млн человек целый год, при этом это больше, чем живущих за чертой бедности россиян.
Газета.Ru 04:43
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Музыка
В Новокузнецке произошла давка на концерте Бузовой
Организатор концерта Ольги Бузовой в новокузнецком цирке Всеволод Собянин прокомментировал сообщения СМИ о том, что на мероприятии произошла давка.
Московский Комсомолец 04:59
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".
Газета.Ru 04:13
Кино
Экстренно госпитализирован актер и режиссер Александр Хван
Пятый канал 02:25
Происшествия
СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.
News.ru 02 октября в 10:35
ЖКХ
В Воронеже в многоквартирные дома отопление дадут 7 октября
В Воронеже в многоквартирные дома отопление дадут 7 октября.
Полиграф.Медиа 05:35
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице
Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru 02 октября в 22:19
Армия и оружие
В ДНР заявили о 14 нарушениях со стороны ВСУ за сутки
При обстрелах со стороны ВСУ киевские силовики, которые за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим перемирия, вели огонь по территориям ДНР из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель СЦКК.
Экономика сегодня 03:09
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Транспорт
Три новые станции метро открыли в Санкт-Петербурге
Известия вчера в 11:21
Здоровье
Онкоцентр имени Блохина продолжит работу в штатном режиме
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина продолжит работу в штатном режиме, врачи из Российской детской клинической больницы заменят уволившихся специалистов в режиме дежурств, сообщили в пресс-службе учреждения.
РИА Новости 02:43
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 02 октября в 06:07
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Общество
«Опустившийся парламент» Бэнкси продали за рекордные $12 млн
Картина уличного художника-анонима Бэнкси «Опустившийся парламент» («Devolved Parliament») продана на британском аукционе Sotheby's за рекордные 9,9 миллиона фунтов стерлингов (12 миллионов долларов), став самым дорогим из всех проданных работ художника.
Культуромания 03:14
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service вчера в 07:49
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал RT слова главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко, который заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.
RT на русском 05:25