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Политика Песков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался.

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