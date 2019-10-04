Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
Читать в источнике
Оценить297
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:06, Вашингтон
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Лукашенко помиловал осужденного за шпионаж украинца
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко.
Газета.Ru 07:39
Политика
На Украине заявили о пересмотре 15 связанных с фирмой сына Байдена дел
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся компании Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
RT на русском 08:19
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor вчера в 15:32
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС вчера в 06:11
Культура
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Комик Михаил Галустян, который ранее работал на ТНТ, подписал эксклюзивный контракт с телеканалом СТС.
Дождь 01 октября в 14:12
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Футбол
Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»
Официальный сайт «Ростова» сообщил, что новичок команды Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.
Metaratings 07:33
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе
Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
Газета.Ru 08:47
Экономика
Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ
Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).
Бизнес.Ру 02 октября в 06:21
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
РБК 02 октября в 18:31
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в НХЛ, Панарин набрал два очка
RT на русском 02:19
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 21:19
Экономика
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России
Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат.
РБК 05:17
Спорт
Арнольд Шварценеггер поделился впечатлением от «Газпром Арены»
Отвечая на вопросы журналистов, актер высоко оценил стадион. По мнению Шварценеггера, арена производит очень сильное впечатление.
Телеканал Санкт-Петербург 07:53
Происшествия
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Российская газета вчера в 13:42
Политика
МИД Украины анонсировал большой обмен заключенными на следующей неделе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал новый обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, сообщает УНИАН.
Полит.ру вчера в 22:29
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК вчера в 09:00