Политика
ИзвестияПесков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты
Дмитрий Трапезников, избранный накануне главой Элисты, никаких специальных задач на востоке Украины не выполнял. Об этом в понедельник, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Здесь главное - чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы гражданин имел российское гражданство. И в этом плане соблюдение российских законов является главным критерием.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 09:01
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Кремль прокомментировал заявление главы Калмыкии о выполнении задач в Донбассе
Московский Комсомолец09:18
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Технологии
«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов
"Ростелеком" предложил командам - участницам финального хакатона "Цифрового прорыва" создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора.
Волга Ньюс 09:09
Политика
Пушков оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Основания для переноса штаб-квартиры ООН из США есть, однако пока такой сценарий маловероятен.
Известия 16:40
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Общество
Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина, Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.
Известия 20:54
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.
Piter.tv 14:43
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об угрозе со стороны России и КНР в космосе
Заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй сообщил о серьёзной угрозе для Вашингтона со стороны Москвы и Пекина в космосе.
RT на русском 19:20
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже
Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер вчера в 05:07
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Технологии
Банки тестируют новый способ приема платежей
Новую систему оплаты уже внедрили учреждения Тинькофф Банк, ФК «Открытие» и Райффайзенбанк, пишут «Известия».
Astera 05:13
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.
РИА Новости 14:27
Кино
Громкая премьера фильма «Дитя погоды» состоится на Comic Con Russia
Зрителям представят фильм Макото Синкая «Дитя погоды». В местном прокате лента уже собрала свыше $120 миллионов.
Культуромания 16:34
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв
В России стартовал осенний призыв на службу в армии, ее ряды должны пополнить около 132 тыс. человек.
РБК 18:19
Единоборства
Фергюсон анонсировал свой новый бой
Нева Спорт вчера в 07:39
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Наука
С улыбкой по жизни. Ученые научились восстанавливать зубную эмаль раз и навсегда
ГТРК Южный Урал 28 сентября в 05:43
Здоровье
Медики назвали способы предотвратить гипертонию
О простых, но важных мерах профилактики рассказывает главный терапевт регионального минздрава заведующий кардиологическим отделением ОКБ №2 Светлана Быкова: Профилактика повышенного артериального давления зависит от многих факторов, но прежде всего это: - Отказ от вредных привычек.
РИА Оренбуржье 28 сентября в 06:04
Хоккей
Заварухин: «Сибирь» хорошо играла 58 минут, но матч длится дольше
Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с "Адмиралом" (2:3 Б).
Чемпионат 10:22
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 30 сентября – 4 октября
Представляем точный гороскоп для всех знаков Зодиака, который позволит вам избежать многих проблем.ОВЕН Из-за вашего эгоизма, проявленного в прошлом, теперь может наступить одиночество.
Алтайская правда вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала фото из ванной
Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), недавно отпраздновавшая 41-й день рождения опубликовала в своем Instagram свежее фото.
Московский Комсомолец 07:41