Коронавирус
ИнтерфаксПесков назвал коронавирус «реальной штукой»
Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемию, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ссылаясь на собственный опыт, он отметил, что "это штука реальная".
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Скорее это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют. В данном случае хочется пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия. Скажу на собственном опыте — эта штука реальная.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 06:18
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Песков прокомментировал опрос о не верящих в коронавирус: По себе скажу- эта штука реальная"
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