Скорее это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют. В данном случае хочется пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия. Скажу на собственном опыте — эта штука реальная.

Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемию, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ссылаясь на собственный опыт, он отметил, что "это штука реальная".

Общество В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.

Политика Экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Политика Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт. 130

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кино Кристофер Нолан разбил настоящий Boeing 747 на съемках «Довода» Во время съемок фантастического фильма "Довод" режиссер Кристофер Нолан при создании одной из сцен разбил настоящий самолет Boeing 747.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".

Авто Полезные девайсы для автомобиля с AliExpress Эксперты издания «За рулем» рассказали о мало кому известных, но действительно полезных автомобильных гаджетах, которые можно купить на самой популярной в мире торговой онлайн-площадке «АлиЭксперсс».

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился второй сын Супруга российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в соцсети Instagram фотографию с новорожденным сыном, сообщает Газета.ru.

Происшествия На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.

Здоровье Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека обнародовала санитарно-эпидемиологические меры профилактики, призванные остановить дальнейшее распространение коронавируса.

Политика В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Общество Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.

Армия и оружие «Признавший» обстрелы мирных районов Пушилин рассказал о взломе в Twitter В Twitter на странице главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина 27 мая были опубликованы якобы его "извинения" за обстрелы мирных районов в Донбассе.

Происшествия Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. 62

Технологии Microsoft выпустила масштабное обновление Windows В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.

Общество Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей. 2,8K

Общество В Твери закрывается гипермаркет «Карусель» Уточняется, что последним днем работы магазинов станет 31 мая. На его месте будет открыт супермаркет «Перекресток» большого формата.

Футбол Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты Краснодар, 28 мая 2020, 09:24 — REGNUM Французский футболист Адиль Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты.

Здоровье Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8". 536

Общество Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.