Дэниэл Рэдклифф озвучил условие для возвращения к роли Гарри Поттера

Актер озвучил свое условие, при котором он будет сниматься в картине «Проклятое дитя» – Джоан Роулинг, которая ранее заявила о неприязни к трансгендерам, не должна иметь никакого отношения к экранизации.