Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы
Позиция ряда европейских стран, не признавших Александра Лукашенко президентом Белоруссии, не окажет влияния на российско-белорусские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.В источнике
С чего всё началось
В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:51
Подробнее о событии
Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко
Национальная служба новостей06:24