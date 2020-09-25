Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы

Позиция ряда европейских стран, не признавших Александра Лукашенко президентом Белоруссии, не окажет влияния на российско-белорусские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами

Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:51
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко

Национальная служба новостей06:24
Газета.Ru

Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко

Газета.Ru05:48
РБК

Кремль назвал вмешательством в дела Белоруссии непризнание ЕС Лукашенко

РБК06:00
Lenta.ru

Кремль прокомментировал отказ ряда стран Европы признать легитимность Лукашенко

Lenta.ru05:54
РИА Новости

В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами

РИА Новости05:51
ТАСС

Песков: непризнание Лукашенко легитимным президентом противоречит международному праву

ТАСС05:48
URA.Ru

В Кремле оценили высказывания о нелегитимности Лукашенко

URA.Ru06:07

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона
Lenta.ru06:20
149

Белая назвала ложью показания Косаревой об убийстве младенца

Виталий Невар / Новый Калининград Обвиняемая по делу о гибели младенца в роддоме № 4 Елена Белая назвала показания своей бывшей подчиненной Татьяны Косаревой против нее "гнусной ложью", передает в пятницу, 25 сентября, из зала суда корреспондент "Нового Калининграда".
Новый Калининград.Ru06:03
5

IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина временно отстранена от участия в международных турнирах из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Ruposters.ruвчера в 11:52

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
710

Дэниэл Рэдклифф озвучил условие для возвращения к роли Гарри Поттера

Актер озвучил свое условие, при котором он будет сниматься в картине «Проклятое дитя» – Джоан Роулинг, которая ранее заявила о неприязни к трансгендерам, не должна иметь никакого отношения к экранизации.
Evo-rus.com07:32
107

Туристические компании РФ пока не переходят на удаленный режим работы

Туристические компании России пока не получили рекомендации перейти на удаленный режим и продолжают работать в прежнем формате, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости05:54
1,3K

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
19