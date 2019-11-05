Экономика
Капитал страныПесков прокомментировал новое повышение ставки НДС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о появившейся информации о возможном новом повышении ставки по НДС. По его словам, в Администрации президента не обсуждают повышение ставки по данному налогу и никакой информации по этому вопросу нет.
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Песков прокомментировал сообщения о возможном повышении ставки НДС
Московский Комсомолецвчера в 05:26
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Состоялся дебют нового кроссовера Toyota Raize
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Настасья Самбурская вывалила свои прелести на всеобщее обозрение
На первый план "выходит" грудь Самбурской.
Paparazzi.ru вчера в 06:10
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Суд отказался запретить систему распознавания лиц в Москве
В Москве Савеловский суд отказался запретить применение в городе технологии видеоидентификации лиц.
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Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
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Киану Ривз представил свою возлюбленную
Киану Ривза все считали одиночкой и вечным холостяком, уже и не надеясь увидеть его в компании возлюбленной.
Uznayvse.ru вчера в 06:48
Спорт
Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА
«Согласно источникам, близким к ВАДА, Россия ответила только на 23 из 31 вопроса ВАДА о предполагаемых несоответствиях в данных Московской лаборатории и не предоставила всех требуемых устройств/данных, а также аналитических данных по ЭПО», — написал Зеппельт в своём «твиттере».
Чемпионат 00:27
Политика
Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 03:38
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».
RT на русском 05:20
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие
В Сирии местные жители забросали российский и турецкий патруль камнями
Камнями и обувью забросали патрули России и Турции в Сирии жители деревень в местности Кобани, в которой проводится совместное патрулирование военных двух стран.
REGNUM 00:10
Политика
Путин призвал защитить русский язык от «пещерных русофобов»
Война русскому языку в ряде стран стала государственной политикой, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября.
Дума ТВ вчера в 08:57
Здоровье
Терпевший боль подросток из Кемерова оказался болен раком
Юный житель областного центра долгое время стеснялся говорить родителям о сильной боли в плече и пожалел: врачи при обследовании обнаружили серьезное заболевание.
VSE42.RU 00:25
Финансы
Доля плохих долгов россиян упала до минимума с 2013 года
Уровень плохих долгов по кредитам в России упал до 4,8% — это самый низкий показатель с 2013 года, следует из данных Центрального банка.
Коммерсантъ 03:40
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Общество
90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю
90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
РИА Новости Крым 05:26
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Происшествия
Пойманную кошку-наркокурьера из Татарстана отдали в приют
Сотрудники исправительной колонии №10 в Татарстане поместили кошку-наркокурьера в приют «Азира» в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба УФСИН по республике.
БИЗНЕС Online 05:26
Экономика
«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры
За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Келина послом в Британии
Ранее Путин назначил послом России в Великобритании Андрея Келина.
RT на русском 05:09
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru вчера в 01:03
Футбол
«Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Советский спорт вчера в 14:52
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ 04 ноября в 17:18
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В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента
Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
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Моддеры добавили в Dark Souls первую пользовательскую карту
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