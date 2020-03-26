Коронавирус
Газета.RuПесков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил новый налог на проценты по вкладам, сообщает ТАСС. Представить Кремля заявил, что нововведение не является временной мерой, срок его действия не ограничен. По словам Пескова, налог коснется менее 10% вкладчиков в стране.
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Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Общество
В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом
Отмечается, что больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 136.
Происшествия
В Казахстане рассказали о пациентке, умершей от коронавируса
Первая в Казахстане погибшая от коронавируса пациентка за границу не выезжала, сообщил в пятницу руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов.
Происшествия
Двух ростовчан оштрафуют за нарушение карантина по коронавирусу
Отмечается, что всего по России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Кино
От коронавируса умер актер Марк Блум
Общество
США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай
Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Армия и оружие
Бригады химической и биозащиты перебросили с Поволжья на Средний Урал
Общество
Меган Маркл и принц Гарри окончательно переехали в Лос-Анджелес
Новый дом принца Гарри и Меган Маркл находится недалеко от Голливуда.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Лещенко
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook рассказал о состоянии певца Льва Лещенко, который попал в больницу.
Киберспорт
В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр
В Epic Games Store началась новая раздача.
Космос
Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС
На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Игры
Вышел динамичный шутер Bright Memory
В Steam вышел мясной шутер от первого лица Bright Memory — сейчас на игру действует скидка 33%.
Игры
Поставки физических копий Resident Evil 3 Remake могут задержаться из-за коронавируса
Capcom сообщила о возможных задержках поставок физических копий Resident Evil 3 Remake в Европе.
Политика
Минфин РФ на неделю разрешил закупать срочные товары без конкурса
В соответствии с опубликованными рекомендациями, право будет предоставлено организациям, на которые не распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях с 26 марта по 3 апреля.
Политика
Макрон заявил о риске развала Шенгенской зоны
Президент Франции на саммите ЕС, который прошел в четверг вечером в формате видеоконференции, заявил, что если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность в борьбе с короновирусом, то Шенгенской зоне может прийти конец.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Политика
Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца
Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.
Футбол
ФИФА хочет заставить клубы продлить контракты с игроками и тренерами
Соглашения футболистов и наставников, которые заканчиваются 30 июня этого года, предлагается продлить до новой даты окончания текущего сезона.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных
Центробанк рекомендовал российским банкам на нерабочей неделе перейти в режим новогодних выходных и определить перечень дежурных отделений, если это потребуется.
Общество
На Кубани остановят заселение в гостиницы, работу кафе и ТРЦ
В Краснодарском крае с 28 марта по 5 апреля приостановят бронирование и заселение в гостиницы и санатории, а также временно закроют кафе, бары и рестораны.
Шоу-бизнес
Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим
Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Здоровье
В Крыму с пневмонией госпитализировано более тысячи человек
На сегодняшний день в больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов – с диагнозом "пневмония".
Экономика
Торги в США открылись ростом основных индексов на 1,5-2,0%
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись в четверг ростом ключевых индексов на 1,5-2,0% на фоне сообщений о ходе рассмотрения в Конгрессе пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.