Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил новый налог на проценты по вкладам, сообщает ТАСС. Представить Кремля заявил, что нововведение не является временной мерой, срок его действия не ограничен. По словам Пескова, налог коснется менее 10% вкладчиков в стране.

Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

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