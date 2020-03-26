В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что данная мера будет временной и продлится до конца пандемии коронавируса. Он отметил, что точных сроков назвать не может.

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

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