Политика
Мой БрянскПесков прокомментировал обращение учёных из-за дела «Сети»
Как сообщает RT, Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на данное обращение в СМИ. Также представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин поручил провести проверки этого дела.
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Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в Instagram
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Гаджеты
Зеркальная камера Canon EOS 850D позволяет снимать видео 4К
Компания Canon представила «легкую, универсальную и подключенную» цифровую зеркальную камеру Canon EOS 850D.
Футбол
Футболист «Динамо» Филипп пропустит матч с «Кайратом»
Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп не сыграет в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом" по медицинским показаниям, сообщается в микроблоге российского футбольного клуба в Twitter.
Политика
В ОП поддержали идею закрепить семейные ценности в Конституции
Раннее в четверг на встрече с рабочей группой по поправкам к Конституции президент России Владимир Путин ответил депутату Госдумы Ольге Баталиной на предложение закрепить в Основном законе поддержку традиционных семейных ценностей.
Игры
На официальном сайте презентована PlayStation 5
Политика
Украинка просит об эвакуации из Уханя
Екатерина Бондарева очень жалеет, что не улетела российским бортом.
Наука
Стимуляция таламуса пробудила макак от наркоза
Американские и израильские ученые обнаружили, что при глубокой электростимуляции таламуса с частотой в 50 герц макаки приходят в сознание при общей анестезии: начинают двигаться, реагировать на свет, а также меняются их физиологические показатели вроде сердечного ритма и дыхания.
Общество
Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах
Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус
Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview
Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Гаджеты
Apple в 2020 году хочет продать на 50% больше iPhone, чем в прошлом
СМИ узнали о больших финансовых амбициях американской корпорации Apple. В этом году она намерена увеличивать продажи iPhone на 50 процентов.
Политика
Приднестровье захотело увеличить численность миротворцев из России
Речь идет об увеличении миротворческих сил с нынешних 400 военнослужащих до 4,2 тысячи.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Политика
Гарвард и Йель обязали отчитаться о связях с Россией
Йельский и Гарвардский университеты получили письма от Министерства образования США с требованием предоставить информацию о возможных связях с Россией, а также рядом других государств: Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром.
Происшествия
Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену
По данным издания "Фонтанка", мужчина ранее занимал должности директора и главного конструктора севастопольского ЦКБ "Черноморец".
Гаджеты
Создатель Android прекратил существование своего стартапа
Компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубиным в 2015 году, объявила о закрытии стартапа.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Происшествия
Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи
Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.