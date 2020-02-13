Политика

Мой БрянскМой БрянскПесков прокомментировал обращение учёных из-за дела «Сети»

Как сообщает RT, Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на данное обращение в СМИ. Также представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин поручил провести проверки этого дела.
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В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

RT на русском05:07

В Кремле ознакомились с требованиями ученых отменить приговор по делу «Сети»*

Газета.Ru04:39

Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»

ТАСС04:58

Кремль обратил внимание на обращение ученых по делу «Сети»*

РИА Новости04:57

Песков: В Кремле обратили внимание на обращение ученых в поддержку осужденных по делу «Сети»

Эхо Москвы04:54

В Кремле заявили, что Путин поручил проверить дело «Сети»

URA.Ru04:40

Песков напомнил, что Путин в свое время уже поручал проверить расследование дела «Сети»

Интерфакс05:00
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Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

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Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
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РИА Новости 08:32
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В ОП поддержали идею закрепить семейные ценности в Конституции

Раннее в четверг на встрече с рабочей группой по поправкам к Конституции президент России Владимир Путин ответил депутату Госдумы Ольге Баталиной на предложение закрепить в Основном законе поддержку традиционных семейных ценностей.
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Екатерина Бондарева очень жалеет, что не улетела российским бортом.
Вести.Ru 12:30
Наука

Стимуляция таламуса пробудила макак от наркоза

Американские и израильские ученые обнаружили, что при глубокой электростимуляции таламуса с частотой в 50 герц макаки приходят в сознание при общей анестезии: начинают двигаться, реагировать на свет, а также меняются их физиологические показатели вроде сердечного ритма и дыхания.
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Общество

Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах

Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
РБК 11:25
Политика

Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Петербургский дневник вчера в 14:00
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
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Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 07:24
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус

Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
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Футбол

РФС одобрил реформу Кубка России

Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
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Шоу-бизнес

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Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
RuNews24.ru вчера в 06:22
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
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Гаджеты

Apple в 2020 году хочет продать на 50% больше iPhone, чем в прошлом

СМИ узнали о больших финансовых амбициях американской корпорации Apple. В этом году она намерена увеличивать продажи iPhone на 50 процентов.
Вечерний курьер 04:25
Политика

Приднестровье захотело увеличить численность миротворцев из России

Речь идет об увеличении миротворческих сил с нынешних 400 военнослужащих до 4,2 тысячи.
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В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Политика

Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
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Культура

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

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Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ведомости 03:59
Политика

Гарвард и Йель обязали отчитаться о связях с Россией

Йельский и Гарвардский университеты получили письма от Министерства образования США с требованием предоставить информацию о возможных связях с Россией, а также рядом других государств: Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром.
Московский Комсомолец 03:16
Происшествия

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По данным издания "Фонтанка", мужчина ранее занимал должности директора и главного конструктора севастопольского ЦКБ "Черноморец".
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Гаджеты

Создатель Android прекратил существование своего стартапа

Компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубиным в 2015 году, объявила о закрытии стартапа.
iReactor 04:50
Политика

На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Коммерсантъ 11:17
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Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи

Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.
Российская газета 05:45
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