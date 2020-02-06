Политика
ПолитРоссияПесков прокомментировал оправдание Трампа по импичменту
Журналисты в ходе брифинга попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать итоги импичмента главы США Дональда Трампа, завершившегося оправданием американского лидера.
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Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Наука
В подводной пещере Мексики нашли изувеченный череп возрастом 9900 лет
В подводной пещере Тулума (город цивилизации майя, построенный еще до прибытия Колумба) обнаружили останки одного из древнейших поселенцев Мексики.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу
На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
Футбол
«Краснодар» хочет арендовать нападающего «Бордо»
Нападающий французского «Бордо» Франсуа Камано может стать футболистом «Краснодара».
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Политика
Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала, почему развелась с Богомоловым
Сама артистка откровенно рассказала о разводе с режиссером. По словам Дарьи Мороз, именно она стала инициатором разрыва.
Экономика
Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
Шоу-бизнес
Анна Семенович перенесла операцию на ноге
Певица Анна Семенович у себя в Instagram рассказала о перенесенной операции.
Экономика
Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
Технологии
Уязвимость в WhatsApp позволяла хакерам красть пользовательские данные
Как объяснил "Газете.Ru" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов, обнаруженная уязвимость позволяла удаленно получить доступ к локальным файлам компьютера.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Культура
Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Политика
В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
Футбол
Слуцкий зовёт Кокорина в «Рубин»
Сообщается, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий провёл телефонные переговоры с игроком на предмет возможного перехода.
Армия и оружие
Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США
Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.
Происшествия
В Подмосковье пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Житель подмосковного Ногинска выжил после как минимум 14 выстрелов в голову. Об этом сообщается на сайте СК России по области.
Происшествия
При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет
Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
Авто
Российский авторынок показал рост в январе
"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
Политика
Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза России
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Технологии
Умные телевизоры Samsung оказались заблокированы в России
Компания Samsumg ограничила ряд функций на своих умных телевизорах в России.