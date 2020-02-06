Политика

ПолитРоссияПолитРоссияПесков прокомментировал оправдание Трампа по импичменту

Журналисты в ходе брифинга попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать итоги импичмента главы США Дональда Трампа, завершившегося оправданием американского лидера.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Кремль заявил об ожидаемом оправдании Трампа по делу об импичменте

РБК04:57

В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте

Известия04:52

Кремль надеется, что внутри США перестанут использовать Россию как «главную пугалку»

ТАСС04:17

В Кремле отреагировали на провал демократов с импичментом Трампа

Lenta.ru04:29

В Кремле не стали комментировать провал импичмента Трампа

РИА Новости04:17

Кремль ждет окончания демонизации России в США

Газета.Ru04:32

Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа

RT на русском04:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Политика

Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США

Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 вчера в 03:11
Наука

В подводной пещере Мексики нашли изувеченный череп возрастом 9900 лет

В подводной пещере Тулума (город цивилизации майя, построенный еще до прибытия Колумба) обнаружили останки одного из древнейших поселенцев Мексики.
МИР 24 08:38
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru 04 февраля в 11:06
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru вчера в 17:09
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Общество

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
РБК 07:40
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу

На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
РИА Новости 08:21
Футбол

«Краснодар» хочет арендовать нападающего «Бордо»

Нападающий французского «Бордо» Франсуа Камано может стать футболистом «Краснодара».
Нева Спорт 08:12
Шоу-бизнес

Петросян назвал размер своей пенсии

РИА Новости вчера в 17:29
Происшествия

Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Интерфакс 08:35
Политика

Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России

Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
РИА Новости 08:44
Политика

Тимошенко поранилась во время драки за место спикера в Верховной раде

Известия 08:36
Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала, почему развелась с Богомоловым

Сама артистка откровенно рассказала о разводе с режиссером. По словам Дарьи Мороз, именно она стала инициатором разрыва.
RuNews24.ru 08:12
Экономика

Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес

Анна Семенович перенесла операцию на ноге

Певица Анна Семенович у себя в Instagram рассказала о перенесенной операции.
Газета.Ru 02:05
Экономика

Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
RT на русском 07:59
Технологии

Уязвимость в WhatsApp позволяла хакерам красть пользовательские данные

Как объяснил "Газете.Ru" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов, обнаруженная уязвимость позволяла удаленно получить доступ к локальным файлам компьютера.
Газета.Ru 07:29
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Культура

Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас

Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Ореанда-Новости 01:27
Политика

В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
REGNUM вчера в 19:29
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 08:35
Футбол

Слуцкий зовёт Кокорина в «Рубин»

Сообщается, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий провёл телефонные переговоры с игроком на предмет возможного перехода.
Sport.ru 07:29
Армия и оружие

Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США

Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.
Российская газета вчера в 03:57
Происшествия

В Подмосковье пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

Житель подмосковного Ногинска выжил после как минимум 14 выстрелов в голову. Об этом сообщается на сайте СК России по области.
Газета.Ru 07:18
Единоборства

Джон Джонс: Хабиб побеждал лишь неизвестных бойцов

Газета.Ru 06:59
Происшествия

При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
РБК вчера в 10:49
Авто

Российский авторынок показал рост в январе

"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
Российская газета 07:26
Политика

Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза России

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
RT на русском 07:20
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Автоновости дня вчера в 05:38
Технологии

Умные телевизоры Samsung оказались заблокированы в России

Компания Samsumg ограничила ряд функций на своих умных телевизорах в России.
Гудвилл.онлайн 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное