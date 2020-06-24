Политика

Вести.RuВести.RuПесков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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с чего всё началось

Песков опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на приеме в Кремле в честь гостей парада Победы, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг сообщения об отъезде Лукашенко в аэропорт сразу после парада и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.
Ведомости09:33

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Песков объяснил отъезд Лукашенко

Газета.Ru13:08

Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада

RT на русском12:16

Песков опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

Ведомости09:33

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Вести.Ru11:48

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск сразу после парада

Московский Комсомолец11:35

Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

РИА Новости11:03

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

ТАСС08:33
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:15, Ашберн

Лукашенко сразу после парада в Москве улетел в Минск?

КП - Беларусь10:40
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Общество

В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи

В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
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Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

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ПолитРоссия 04:05
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Общество

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Политика

Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма

Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН 11:07
Наука

Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры

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Происшествия

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Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
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Финансы

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
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Политика

Французский политик назвал впечатляющим парад Победы в Москве

RT на русском 08:18
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Футбол

«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил Месси с 33-летием.
Газета.Ru 06:31
Экономика

ГТЛК и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 млрд рублей для Перми

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.
ПРАЙМ 17:15
Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
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Армия и оружие

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РИА Новости 03:50
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Армия и оружие

Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади

Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
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Футбол

Вагнер Лав сообщил о переходе в «Кайрат»

Бывший форвард «Коринтианса» Вагнер Лав в Instagram сообщил о подписании контракта с «Кайратом».
Спорт-Экспресс вчера в 11:35
Спорт

В ВФЛА отреагировали на открытое письмо легкоатлетов к Путину

Чемпионат вчера в 07:00
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Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

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Происшествия

В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель

В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
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Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа вчера в 06:53
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Здоровье

В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса

В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 06:58
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Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
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Авто

Ford Focus получил гибридную версию

Ford расширил линейку хэтчбеков Focus, добавив новую модификацию с мягкой гибридной силовой установкой, которая теперь доступна для заказа.
SpeedMe 22 июня в 05:01
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Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
РИА Новости вчера в 21:45
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Армия и оружие

Российская армия получила 35 тысяч новейших автоматов АК-12

Московский Комсомолец 10:17
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Происшествия

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Газета.Ru вчера в 06:43
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Политика

Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией

«Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.
РБК 19:02
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

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РИА Новости 04:10
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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