Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБКРБК

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после парада на Красной площади побывал на приеме в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают «Ведомости».В источнике
С чего всё началось

Песков опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на приеме в Кремле в честь гостей парада Победы, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг сообщения об отъезде Лукашенко в аэропорт сразу после парада и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.
Ведомости09:33
Подробнее о событии

Песков объяснил отъезд Лукашенко

Газета.Ru13:08

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

ТАСС08:33

Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

РИА Новости11:03

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Вести.Ru11:48

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск сразу после парада

Московский Комсомолец11:35

Песков опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

Ведомости09:33

Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада

RT на русском12:16

Лукашенко сразу после парада в Москве улетел в Минск?

КП - Беларусь10:40
Реклама

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости07:54
91
Реклама

ТюмГУ и ТИУ вошли в топ-100 вузов России по версии Forbes

Наконец, издание изменило подход к метрике «Фактор Forbes», который отражает элитарность университета: журналисты учли присутствие вузов в зарубежных рейтингах и обновили состав известных студентов и выпускников.
Moi-portal.ruвчера в 09:00
727

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru14:52
2,3K
Реклама
Реклама
Реклама

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM02:09
6,7K

Ученые обнаружили объект, не вписывающийся в теорию эволюции звезд

Слияние очень легкой черной дыры и объекта, который не вписывается в современные представления об эволюции звезд, зафиксировали астрономы из проектов LIGO и VIRGO, 23 июля информацию об этом опубликовал журнал Astrophysical Journal Letters.
ИА Красная Весна12:52
2
Реклама
Реклама

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда05:04
350
Реклама
Реклама
Реклама