Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на приеме в Кремле в честь гостей парада Победы, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг сообщения об отъезде Лукашенко в аэропорт сразу после парада и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.

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