Политика
Вести.RuПесков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на приеме в Кремле в честь гостей парада Победы, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг сообщения об отъезде Лукашенко в аэропорт сразу после парада и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.Ведомости09:33
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
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Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
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Пожар произошел в районе южной автостанции Махачкалы, огонь охватил несколько торговых точек на площади 1,2 тыс. кв. метров, об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
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Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
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Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
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