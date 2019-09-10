Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали отставку Болтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:35, Вашингтон
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
Российская газета 18:25
Политика
Трамп снял Болтона с поста советника по нацбезопасности
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку, сообщил 10 сентября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 12:19
Фигурное катание
Ласицкене прервала свою победную серию из 18 стартов подряд
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене впервые с января 2019 года не смогла добиться победы и прервала свою успешную серию, состоящую из 18 побед кряду.
Вести.Ru 17:55
Происшествия
Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина
Уголовный суд Лилля во вторник, 10 сентября, приговорил девять украинских моряков к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы.
Lenta.ru 16:35
Наука
Оркестр сыграл законченную ИИ симфонию
Густав Малер умер весной 1911 года, так и не успев дописать свою десятую симфонию, которую начал летом 1910.
Naked Science вчера в 08:58
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
МГУ прокомментировал сообщение лектора о «нулевой зарплате» в вузе
Ранее преподаватель исторического факультета МГУ Иванчик написал в своем Facebook, что получил сообщение от коллег о сокращениях на истфаке.
Ведомости 17:07
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Космос
Россия отложила запуск спутника с мышами и мухами
Как отмечает РИА Новости, в декабре 2018 года заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев сообщил журналистам, что запуск "Биона-М" номер 2, скорее всего, отложат с 2022-го на 2023 год.
Радио Sputnik вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 06:32
Общество
Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы
Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, провели исследование, определив аэропорты в Европе и США, в которых вылет самолетов этим летом откладывался чаще всего.
РИА Новости 17:43
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Технологии
Сбербанк запустил возможность открытия счета ИП онлайн
Сообщается, что Сбербанк первым в России запустил открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя (ИП) дистанционно.
RuNews24.ru 06:52
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru 16:12
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Хоккей
Панарин объявил об открытии благотворительного фонда
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил об открытии собственного благотворительного фонда.
Sports.ru 15:35
Политика
Зеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru 20:32
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Здоровье
Росстат сравнил количество пенсионеров и тридцатилетних в России
Росстат подсчитал количество пенсионеров и людей трудоспособного возраста в России. Пенсионеров оказалось больше на 7 миллионов.
РЕН ТВ 20:10
Здоровье
Минздрав требует приравнять вейпы и кальяны к сигаретам
В Министерстве здравоохранения настаивают на том, чтобы приравнять вейпы и другие электронные устройства к сигаретам, сообщает «Российская газета».
Дума ТВ 03:21