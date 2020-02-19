Политика
RT на русскомПесков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент Владимир Путин встречался с Сурковым.
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Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet
Chevrolet ушел с российского рынка в 2015 году, оставив в продаже только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro.
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации
В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.
Политика
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Армия и оружие
Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.
Экономика
В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума
В Оренбургской области величина прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2019 года составила 9407 рублей, сообщает Оренбургстат.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Кино
HBO представил первый трейлер мини-сериала «Заговор против Америки»
Телеканал HBO обнародовал первый трейлер мини-сериала «Заговор против Америки».
Игры
Ремейк первой Gothic выйдет на PC и приставках
Запускает работу над ремейком компьютерной игры Gothic для персонального компьютера и приставок нового поколения PS5 и Xbox Series X издатель THQ Nordic, 19 февраля заявила пресс-служба компании.
Музыка
В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards
На стадионе O2 в Лондоне 18 февраля прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которую называют британским аналогом американской «Грэмми».
Политика
В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР
Представители оппозиционных партий Грузии, которые протестуют против назначения на пост генерального прокурора страны Ираклия Шотадзе, включили во время выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Депутат Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение нижней палаты, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Политика
Власти Германии: проект «Северный поток-2» отвечает интересам Германии
Проект "Северный поток-2" отвечает интересам Германии и России, заявил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Происшествия
В Австралии причиной исчезновения MH370 назвали самоубийство пилота
Бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что причиной исчезновения в 2014 году малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH370, стало самоубийство капитана воздушного судна Захари Ахмад Шаха.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына У Джигана и Оксаны Самойловой родился сын.
Авто
Опубликованы характеристики нового Kia Sorento
С новой платформой, которая придет на смену устаревшему шасси от KIA Carnival, «четвертый» Sorento станет практичнее: у него будут более компактный моторный отсек, укороченные свесы и увеличенная колесная база: расстояние между осями вырастет на 35 мм (до 2815 мм), а габаритная длина кузова – на 10 мм (до 4810 мм).
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Футбол
УЕФА может открыть новое дело против «Манчестер Сити»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может открыть новое дело против "Манчестер Сити" о нарушении финансового фэйр-плэй, сообщает The Guardian.
Футбол
Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча
Главному тренеру клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча чемпионата Аргентины с «Росарио Сентраль».
Армия и оружие
Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.